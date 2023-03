Izbornik Dalić i Perišić o Krami: Nema smisla pričati o tome, svjestan je da je pogriješio...

Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je u Bursu, grad u kojem 'vatreni' sutra od 20.45 sati igraju protiv Turske u okviru drugog kola kvalifikacija za Euro 2024.

Zlatko Dalić za tu utakmicu neće imati na raspolaganju dva napadača - Brunu Petkovića i Marka Livaju, koji su zbog ozljeda ostali u Hrvatskoj, a hrvatski izbornik zajedno se s Ivanom Perišićem pojavio pred novinarima.

IVAN PERIŠIĆ:

- Kad sam bio dijete, kad sam gledao Svjetsko prvenstvo 98, bila mi je želja igrati za reprezentaciju. Na kraju nisam mogao ni zamisliti da ću doći do te brojke nastupa za Vatrene, dajem svoj maksimum, nadam se će potrajati još koju godinu.

Koliko je realna pobjeda protiv Turske?

- Izgubili smo dva boda u prvoj utakmici. Sutra je novi test. Neće biti lako, ali mi smo Hrvatska i moramo se postaviti kao favorit i ići na tri boda. Kad izgubiš dva boda u zadnjoj sekundi, osjećaj nije predivan. Ali ništa nije izgubljeno, ne treba stvarati paniku, ima još puno utakmica. Nema straha, mi smo Hrvatska.

Kakvi su Turci?

- Odlična momčad. Spoj mladih i iskusnih igrača. Uvijek im je dobra atmosfera kući i oni će to pokušati iskoristiti.

Konflikt s Kramarićem?

- Nema smisla govoriti što je bilo, sve što se dogodilo na trenu, to ostaje na terenu. Nema smisla gubiti energije na to, žao mi je samo što naša dobra akcija nije okrunjena pogotkom. Krama je odigrao dobru utakmicu i namjestio par šansi.

ZLATKO DALIĆ:

Stanje momčadi?

- Ostali bez Petkovića i Livaje. Nismo nikoga zvali. Mislim da nema potrebe. Imamo Kramarića i Musu. Napravit ćemo neke zamjene sigurno. Ić će novi napadač, a druge stvari ćemo složiti na neki drugačiji način. Svi su spremni za utakmicu osim dvojice koja su otpala.

Konflikt između Perišića i Kramarića?

- Ivan je rekao sve. To je utakmica, odluka u sekundi. Krama je svjestan da je imao bolje solucije. To je napadač, to je želja za golom. Svjestan je da je pogriješio. Nismo i nećemo raditi dramu. To se dogodi, mi idemo dalje kao momčad.

Problem desnog krila?

- Razmišljali smo o toj opciji Juranovića i Stanišića, ali mislim da nismo pogriješili. Protiv Walesa smo odigrali dobru utakmicu, mali period smo bili slabiji, a taj gol je sve pokvario. Pred nama je još sedam utakmica, ali nećemo ništa testirati. Nema vremena za to. Imamo još tu Pašalića, Vlašića, Majera, ali to ćemo riješiti.

- Nismo izgubili energiju nakon SP-a u Katru, ali su imali igrači problema u klubovima. Imamo mladih igrača. Dokaz su naši stoperi. Hrvatska ima potencijala, ali teško je stalno proizvoditi nove igrače. Nas je 3,5 milijuna, a vas 85 milijuna. Bursa ima 3 milijuna stanovnika, a Hrvatska 3,5. A mi smo drugi i treći na svijetu. Pa, pitajte me kako.

O turskoj reprezentaciji...

- Oni imaju sjajne pojedince. Izbornik im je donio reda i discipline. Imaju kvalitetu, riješili su Armeniju. Turska je bolja od Walesa. Igraju doma. Morat ćemo se bolje i organiziranije braniti. Neće biti, kao na Poljudu, jednosmjerna ulica. Moramo biti jako oprezni. Utakmica će biti zahtjevnije. Oni su, po meni, sigurno kvalitetniji od Walesa.

O navodnim ponudama iz Turske...

- Naši rezultati zajedno su sjajni u zadnje vrijeme, ali od toga se ne živi. Moramo gledati što je pred nama. Puno sam puta ponovio da mi je ovo najdraži posao i ne mislim ga promijeniti. Bilo je kontakata, ali ja nisam razmišljao da preuzmem neki drugi klub.

Najčitaniji članci