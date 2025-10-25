Obavijesti

Sport

Komentari 2
PRATITE PRIJENOS UFC-A

UŽIVO/VIDEO Srbin doživio brutalan nokaut! Rus ugasio Rakiću šampionske snove

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO/VIDEO Srbin doživio brutalan nokaut! Rus ugasio Rakiću šampionske snove
Foto: Mark J. Rebilas

U tijeku je UFC 321 u Abu Dhabiju. U glavnoj borbi teškaški prvak Tom Aspinall brani pojas protiv Ciryla Ganea. Aspinall se za obranu naslova pripremao s Antom Delijom, s kojim je prijatelj i sparing partner

Srpski poluteškaš Aleksandar Rakić (33), ujedno i najbolji MMA borac iz Srbije, izgubio je teškim nokautom borbu na UFC-u 321 u Abu Dhabiju. Rakića je već u prvoj rundi prve borbe glavnog dijela priredbe tvrdim direktom u bradu nokautirao Rus Azamat Murzakanov što je srpskom borcu bio već četvrti poraz u nizu.

Samim time i najbolniji jer jer se u kavez vratio nakon točno godinu dana u želji da još jednom dokaže da je spreman promijeniti tijek karijere i započeti niz koji bi ga doveo do napada na pojas prvaka poluteške kategorije.

Uslijedio je rasplet zbog kojeg se doveo u vrlo tešku poziciju, no budući da je u srpnju potpisao svoj četvrti ugovor s UFC-om za pretpostaviti je da će mu čelnici elitne MMA organizacije pružiti još jednu šansu.

VIDEO: TEŽAK NOKAUT RAKIĆA

Nakon borbe Rakića i Murzakanova uslijedio je teškaški okršaj Aleksandera Volkova i Jailtona Almeide. Iskusni Volkov slavio je podijeljenom odlukom sudaca nakon tri runde.

Potom su u kavez ušli Umar Nurmagomedov, Khabibov bratić, i Mario Bautista u sklopu bantam kategorije. Uzbudljivu borbu uzeo je Nurmagomedov, ali uz cijenu. U drugoj rundi je primio težak udarac koljenom u bradu i čudesno preživio. Izvukao se zaista nevjerojatno i na koncu odveo borbu u svoju korist.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku
ZAIGRALA SE

FOTO Plivačica s neprimjerenom odjećom naljutila je šefove. A onda priopćila šokantnu odluku

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je odgovorne iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025