UŽIVO/VIDEO Srbin doživio brutalan nokaut! Rus ugasio Rakiću šampionske snove

Srpski poluteškaš Aleksandar Rakić (33), ujedno i najbolji MMA borac iz Srbije, izgubio je teškim nokautom borbu na UFC-u 321 u Abu Dhabiju. Rakića je već u prvoj rundi prve borbe glavnog dijela priredbe tvrdim direktom u bradu nokautirao Rus Azamat Murzakanov što je srpskom borcu bio već četvrti poraz u nizu.

Samim time i najbolniji jer jer se u kavez vratio nakon točno godinu dana u želji da još jednom dokaže da je spreman promijeniti tijek karijere i započeti niz koji bi ga doveo do napada na pojas prvaka poluteške kategorije.

Uslijedio je rasplet zbog kojeg se doveo u vrlo tešku poziciju, no budući da je u srpnju potpisao svoj četvrti ugovor s UFC-om za pretpostaviti je da će mu čelnici elitne MMA organizacije pružiti još jednu šansu.

Nakon borbe Rakića i Murzakanova uslijedio je teškaški okršaj Aleksandera Volkova i Jailtona Almeide. Iskusni Volkov slavio je podijeljenom odlukom sudaca nakon tri runde.

Potom su u kavez ušli Umar Nurmagomedov, Khabibov bratić, i Mario Bautista u sklopu bantam kategorije. Uzbudljivu borbu uzeo je Nurmagomedov, ali uz cijenu. U drugoj rundi je primio težak udarac koljenom u bradu i čudesno preživio. Izvukao se zaista nevjerojatno i na koncu odveo borbu u svoju korist.