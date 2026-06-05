Vušković: Nemam pritisak jer je okolina oko mene vrhunska. Tri u obrani? Imamo više formacija

Hrvatska je izgubila od Belgije na Rujevici 2-0 u prvom pripremnom susretu, a priliku za popravak ima već u nedjelju kada će u Varaždinu igrati protiv Slovenije (20.45). Nakon toga slijedi kratak odmor te putovanje u SAD na Svjetsko prvenstvo. Prije treninga koji je u 18 sati, javnosti su se obratiti Dominik Kotarski i Luka Vušković. Posebno je mladi hrvatski stoper tema ovih dana zbog raznih glasina o njegovoj budućnosti. Na treningu u petak neće biti Duje Ćaleta-Cara.

Sezona meteorskog uspona za Luku Vuškovića, igrate na vrhunskom nivou.

- Zadovoljan sam sa sezonom, mogao sam i bolje, ali sve u svemu sam zadovoljan. Najveći dokaz toga je to što sam dobio poziv na Svjetsko prvenstvo.

Luka, koliko veliki pritisak osjećate jer ste mladi igrač.

- Nemam pritiska jer imam top suigrače, trenere i navijače kako u klubu tako i u reprezentaciji. Ta okolina je bila super.

Luka, sustav s tri iza, gdje se može napredovati.

- Nisam najveći taktičar, mislim da imamo prostora za napredak i imamo puno formacija koje možemo igrati. Odigrali smo puno dobrih utakmica s trojicom u obrani, s Belgijom je bilo dobro, ali možemo puno toga naučiti, a sad Slovenija.

Dominik, jeli kod vas bilo straha kod objave popisa. Koliko vam je laknulo?

- Brzo nam je prošao ovaj dio priprema. Imamo još tu utakmicu u Varaždinu. Dobro smo se pripremili u Rijeci i imali smo jako dobre uvjete. Fenomenalno je iskustvo biti dio reprezentacije na velikom natjecanju. Mogu bit zadovoljan jer imamo jako puno dobrih golmana. Nisam razmišljao na takav način, da sam imao strah. Bio sam tu, bio sam dio reprezentacije. Čuo sam se s izbornikom i sa svima i sretan sam što sam ovdje. Sezona je bilo toplo-hladna, s klubom sam ušao u europske kvalifikacije, puno sam naučio i pametniji sam sada.