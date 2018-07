Veliki uspjeh hrvatske košarke! Mladi momci viceprvaci Europe

Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina osvojila je drugo mjesto na Europskom prvenstvu u Chemnitzu nakon što je u finalu izgubila od Izraela sa 66-80 (16-20, 18-25, 16-15, 20-16).

Izraelci su tako nakon tri poraza u finalima (2017., 2004., 2000.) napokon stigli do zlata, dok odabranike Damira Rajkovića može utješiti kako su već ulaskom u finale osigurali povijesnu prvu medalju u kategoriji do 20 godina. Hrvatska U-20 reprezentacija je do sada tri puta ušla u polufinale EP-a (2000., 2010., 2014.) i svaki put je bila četvrta.

Izrael je poveo 4-3 i nakon toga više nije ispuštao prednost do kraja utakmice. U prvoj četvrtini nisu imali više od šest koševa prednosti, ali su u početnim minutama druge dionice povećali prednost na 11 koševa viška (29-18). U posljednjoj minuti druge dionice imali su i +14 (45-31), a na poluvrijeme se otišlo rezultatom 45-34. Hrvatska je u prvom poluvremenu imala svega 20 posto šuta za tri poena 3/15, šest skokova manje i čak devet izgubljenih lopti.

Hrvatska je u drugo poluvrijeme ušla daleko bolje. Serijom 11-2 približila se na svega dva koša minusa (45-47), a potom imala i tri napada za izjednačenje ili možda vodstvo. Nažalost, umjesto poravnanja vidjeli smo izraelsku seriju 7-0 i vodstvo 54-45. U nastavku četvrtine Izrael je uspio povećati prednost i u posljednju dionicu ušao je sa 10 koševa prednosti (60-50).

Kada su Izraelci pet minuta prije kraja 'pobjegli' na +16 (72-56), a potom na +19 (75-56) bilo je jasno kako je borba za zlato izgubljena. U posljednjoj četvrtini imali su i +21 (80-59), a na koncu je završilo 80-66.

Kod Izraelaca najefikasniji su bili Yovel Zoosman i Gil Aharon Beni s po 17 koševa, dok je Michael Mor Brisker ubacio 16 koševa. U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Mate Kalajžić s 18 koševa i sedam skokova te Josip Barnjak s 10 koševa. Toni Nakić je ubacio devet, a Karlo Uljarević sedam koševa.

Mladi hrvatski košarkaši su na putu do finala u skupini pobijedili Francusku (68-56), Ukrajinu (93-78) i Španjolsku (85-70). U osmini finala su bili bolji od Velike Britanije (93-62), u četvrtfinalu je 'pala' Italija (79-68), a u polufinalu su nadigrali domaćina Njemačku (69-61).

U susretu za broncu Njemačka je pobijedila Francusku 80-71. Kod Nijemaca najefikasniji je bio Filip Stanić s 22 koša i sedam skokova, a kod Francuza Digue Diawara s 19 koševa i devet skokova.