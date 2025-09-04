Dalić poručio Faranima: Modrić će sigurno igrati! Sa mnom baš i nismo kiksali ovakve utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je sletjela na Farske Otoke, gdje ih čeka treća utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. ''Vatreni'' su fantastično otvorili kvalifikacije i na gostovanje stižu s maksimalnih šest bodova, sjajnom gol razlikom 12-1 i velikim statusom favorita.

Zanimljivo, hrvatskoj je reprezentaciji ovo prvo gostovanje na Farskim Otocima, a utakmica je u petak u 20.45 sati. Zlatko Dalić najavio je utakmicu uz stopera Marina Pongračića.

- Jako dobra situacija, imamo veliki motiv, želimo pobijediti obje utakmice. Došli smo ovdje po tri boda. Nisu okolnosti kao one na koje smo navikli, ali dat ćemo sve od sebe. Svaka utakmica i minuta mi je bitna. Na meni je da se nametnem i pokađem koliko vrijedim, nadam se da ću iskoristiti priliku - rekao je Marin Pongračić.

- Vjerujem da ćemo napadati nizak blok, morat ćemo igrati brz nogomet i biti kreativni. Bit će jako bitno zabiti prvi gol, a prema nazad moramo biti odgovorni i oprezni jer se u nogometu sve može dogoditi. Još nemam iskustva s ekipama sa Farskih otoka. Radi se o tome umjetnom terenu, a najavili su i dosta vjetra. Bit će drukčiji uvjeti - zaključio je.

Zatim je riječ preuzeo Zlatko Dalić.

- Hvala što pratite Hrvatsku. Znam da smo mala država s velikim rezultatima. Imamo veliko poštovanje za reprezentaciju Farskih Otoka. Ovo je najvažnija utakmica za nas. Farski Otoci nemaju snažna imena poput Hrvatske, ali imaju jako veliku želju i motiv, sigurno će pružiti veliki otpor. To su pokazali protiv Crne Gore i Češke. Bit će teška utakmica za Hrvatsku. Pobjeda nam je najvažnija, sigurno ćemo imati puno posjeda i lopte u nogama. Morat ćemo biti jako oprezni, cilj je što prije napraviti dobar rezultat, ali moramo biti strpljivi. Ne smijemo podcijeniti protivnika i čuvati se kontranapada, dugih lopti i prekida.

Dalić je najavio da neće biti puno 'rošadi' u sastavu.

- Nećemo puno miksati. Imamo malih problema, od prije nemamo Kovačića, otpao je Gvardiol, nema Stanišića, a Juranović nije spreman. Ali, došli smo kao favoriti i pobjeda je cilj. Moramo biti ozbiljni i paziti njihovih dugih lopti i prekida. Ne smijemo raditi prekršaje i kornere. Najozbiljnije shvaćamo ovu utakmicu. Pokušat ćemo malo i miksati, imamo drugu utakmicu nakon tri dana, ali najvažnija su tri boda u utakmici - rekao je i nastavio...

- Zadnjih godina uglavnom igramo velike utakmice. Bilo je malo ovakvih utakmica. To nije isto. Ali igračima prenosimo kako je svaka utakmica važna. Ovo su jako varljive utakmice jer puno toga možemo izgubiti, a malo toga dobiti. Otkako sam ja trener, nije nam se baš događalo da smo ulazili neozbiljno u ovakve utakmice i kiksali. Danas ne postoji lagani protivnik.

Domaći novinar zatim je pitao Dalića hoće li Luka Modrić (39) zaigrati na utakmici. Jasno, takva legenda ne nastupa često na Farskim Otocima...

- Sigurno ćete vidjeti Luku, bit će na terenu. Mi imamo tu kvalitetu da se možemo prilagoditi protivniku. Očekujem da će Farani igrati u formaciji 5-4-1, spremni smo za to. Napadat ćemo preko krila i s loptama iza zadnje linije... Očekujem veliku borbu i disciplinu našeg protivnika. Naravno da će se u utakmici puno toga pitati i njih.