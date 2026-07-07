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OD 20 SATI

UŽIVO Zlatko Dalić obratit će se javnosti na HRT-ovoj Americani

Piše Ivan Kužela,
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UŽIVO Zlatko Dalić obratit će se javnosti na HRT-ovoj Americani
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Budućnost hrvatskog izbornika na klupi 'vatrenih' još uvijek nije riješena. Međutim, Dalić bi mogao sve otkriti od 20.00 sati u HRT-ovoj emisiji Americani

Admiral

Izbornik Hrvatske još uvijek nije obznanio javnosti hoće li ostati na klupi Hrvatske ili ne. Od 20 sati gostuje u HRT-ovoj emisiji Americani u kojoj će odgovarati na mnoga pitanja o reprezentaciji i Svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska došla do šesnaestine finala. Portugal je izbacio 'vatrene' rezultatom 2-1, a naknadno ispao od Španjolske u ponedjeljak (1-0).

Emisija počinje u 20 sati...

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