UŽIVO Zlatko Dalić obratit će se javnosti na HRT-ovoj Americani

Izbornik Hrvatske još uvijek nije obznanio javnosti hoće li ostati na klupi Hrvatske ili ne. Od 20 sati gostuje u HRT-ovoj emisiji Americani u kojoj će odgovarati na mnoga pitanja o reprezentaciji i Svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska došla do šesnaestine finala. Portugal je izbacio 'vatrene' rezultatom 2-1, a naknadno ispao od Španjolske u ponedjeljak (1-0).

Emisija počinje u 20 sati...