<p>Bivši boksač <strong>Mihail Starcev</strong> te viša dvostruka svjetska prvakinja u kickboxingu <strong>Lilija Vorogušina</strong> u noćnom su izlasku bili glavni akteri tragedije u kojoj je život izgubio otac troje djece, <a href="https://www.rt.com/sport/496298-kickboxer-boxer-murder-killing-mass-brawl-siberia/" target="_blank">piše Russia Today</a>. Kako se to zna dogoditi u izlascima s pretjeranom količinom alkohola, na parkingu kluba u ruskom Barnaulu došlo je do tučnjave koja je završila tragično. </p><p>Mnogobrojni svjedoci su gledali, a neki su se i umiješali, u sukob boksača i kickboksačice sukobili su se s čovjekom koji je, kako se vidi na snimci, u desnoj ruci držao štaku. Kako bi zaštitio napadnutog čovjeka nakon što ga je spomenuti dvojac bacio na pod, događaju se približio Pavel Pohlov koji nije ni slutio da bi mu to moglo biti zadnje što će u životu napraviti.</p><p><strong>POGLEDAJTE UZNEMIRUJUĆU SNIMKU: Tragedija u Rusiji</strong></p><p>Nakon što je Lilija nogom udarila čovjeka na podu, Pohlov je udario bivšu svjetsku prvakinju na što mu je s leđa reagirao Starcev i krošeom ga onesvijestio pri čemu je Pohlov žestoko udario glavom u beton i preminuo. Supruga preminulog podijelila je snimku na društvenim mrežama te prozvala borce. A očito to nije bio jedini incident sa spomenutim dvojcem, jer je žena ubijenog objavila još neke uznemirujuće snimke.</p><p><strong>UZNEMIRUJUĆA SNIMKA: Dvojac udara čovjeka na podu</strong></p><p>- Zahvaljujući ovoj životinji mojih troje djece više nema oca koji nije samo tako mogao proći pored napada na hendikepiranu osobu. Taj je čovjek sa štapom samo htio pobjeći od ove ološi. Moj Pavel je došao pomoći i razdvojiti ih, ali kick-boxing prvakinja Vorogušina i njezin prijatelj su i nas napali. Onda se dogodio taj fatalni udarac i trenutna smrt. Trenutna! Nitko se od te ološi nije niti ispričao meni ili njegovim roditeljima - napisala je supruga ubijenog koja je također sudjelovala u događaju. </p><p><a href="https://www.rt.com/sport/496298-kickboxer-boxer-murder-killing-mass-brawl-siberia/" target="_blank">Kako navode ruski mediji</a>, Vorogušina je podržala kaznu od 15 godina zatvora za svog prijatelja boksača te poručila kako je 27. srpnja dan kada joj se život zauvijek raspao.</p>