Uznemirujuće! Boksač nakon meča izgleda kao Quasimodo...

Švedski boksač Anthony Yigit je doživio stravičnu ozljedu oka.

Tek je zakoračio u profesionalne vode, a već je doživio težak nokaut od neugodnog Ivana Baranchyka. Nismo baš navikli vidjeti tako teške povrede u perolakoj kategoriji, ali je Baranchyk pokazao da zna udarati.

Dvadesetsedmogodišnji švedski borac je napustio ring s ogromnom izraslinom na oku, a navijači su ga usporedili s Quasimodom, filmskim likom koji je imao veliku grbu na leđima i izraslinu na lijevom oku. Baš poput nesretnog Yigita.

- Nije baš prošlo kako sam planirao. Oko je OK (izgleda puno gore nego što jest). Dobio sam par šavova zbog reza na obrvi, imam frakturu na vilici i isušena mi je krv iz uha. Težak period za mene, ali želim zahvaliti svima na podršci i navijanju. Nadam se da ste uživali u mojoj borbi iako se nisam proslavio, ali obećajem da ću se vratiti jači. Volim vas sve - poručio je Yigit nakon borbe.

School medical will still advise putting a frozen pack of peas on it and you will be instantly healed #Anthony #Yigit #AnthonyYigit pic.twitter.com/qa7gFQnWAb