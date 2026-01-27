UZNEMIRUJUĆE Sedam navijača PAOK-a poginulo u Rumunjskoj!

Velika tragedija potresla je Solun nakon što je u stravičnoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj, u utorak poslijepodne, život izgubilo sedam navijača PAOK-a. Još troje ljudi je ozlijeđeno, od kojih se jedan bori za život. Navijači su putovali u Francusku na utakmicu Europske lige protiv Lyona, no njihovo je putovanje tragično prekinuto na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.

Detalji stravičnog sudara kod Temišvara

Nesreća se dogodila u blizini grada Lugoj nedaleko od Temišvara. Prema prvim izvješćima rumunjske policije i snimkama s mjesta događaja, do sudara je došlo kada je minibus grčkih registarskih oznaka, u kojem se nalazilo deset putnika, krenuo u neoprezno pretjecanje. Pri pokušaju povratka u svoju traku, vozilo je okrznulo kamion-cisternu, nakon čega je odbačeno izravno na suprotni trak, gdje se frontalno sudarilo s tegljačem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Od siline udara, minibus je doslovno raznesen, a njegovi dijelovi bili su rasuti po cesti. Prizori s mjesta nesreće su stravični. Među sedmero poginulih je i vozač minibusa. Tri preživjela putnika prevezena su u bolnicu u Lugoju, a jedan od njih je u iznimno teškom stanju i priključen je na aparate za održavanje života. Utvrđeno je i da je vozilo bilo preopterećeno jer je, umjesto predviđenih osam putnika uz vozača, u njemu bilo deset osoba.

UPOZORENJE: UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ

Otežana akcija spašavanja

Spasilačke ekipe brzo su stigle na mjesto nesreće, no akciju spašavanja dodatno su otežali loši vremenski uvjeti. Raed Arafat, šef rumunjskog Odjela za izvanredne situacije, potvrdio je da zbog guste magle i loše vidljivosti spasilački helikopteri nisu mogli poletjeti.

​- Postojala je namjera da se pošalju helikopteri iz Arada i Caransebesa, ali meteorološki uvjeti to nisu dopustili - izjavio je Arafat za rumunjske medije.

Sreća u nesreći je što cisterna koju je minibus prvotno udario, a koja je prevozila alkohol, nije oštećena do te mjere da je došlo do curenja, što je spriječilo potencijalnu eksploziju i još veću katastrofu.

Tragično prekinuto putovanje

Navijači solunskih crno-bijelih putovali su iz Grčke prema Francuskoj kako bi podržali svoj klub na gostovanju kod Olympiquea iz Lyona. Utakmica je zakazana za četvrtak, 29. siječnja, u sklopu posljednjeg, osmog kola ligaške faze Europske lige. Za navijače je to trebalo biti još jedno od brojnih putovanja na kojima iskazuju vjernost svom klubu, no ono se pretvorilo u noćnu moru s nezamislivim posljedicama.

Vijest o tragediji brzo se proširila Europom, a posebno je snažno odjeknula u Srbiji zbog poznatog bratskog odnosa navijača PAOK-a i beogradskog Partizana. Brojni navijački portali i klubovi izrazili su sućut obiteljima poginulih i cijeloj crno-bijeloj obitelji iz Soluna.

Ovaj tragičan događaj podsjetio je navijače PAOK-a na jedan od najcrnjih dana u povijesti kluba. U listopadu 1999., u klancu Tempi u Grčkoj, dogodila se slična tragedija kada je šest navijača poginulo u nesreći pri povratku s utakmice protiv Panathinaikosa u Ateni. Ta se nesreća do danas smatra najvećom tragedijom koja je pogodila navijački puk solunskog kluba. Nažalost, više od 26 godina kasnije, povijest se na još okrutniji način ponovila.