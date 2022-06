Vaha opet na udaru: Tužio ga je legendarni marokanski igrač

Vahid Halilhodžić (69) nikako na zelenu granu s marokanskom reprezentacijom. Nakon što je otpisao neke zvijezde pa se posvađao s vrhom saveza, a tamošnji mediji smjenjivali ga u više navrata, sad će morati i na sud.

Bivši reprezentativac te države Moustapha Hadji (50) tužio je nekadašnjeg trenera Dinama za klevetu. Surađivali su u stručnom stožeru Maroka, a Hadjiju je zasmetalo što ga je Vaha javno prozvao. Bilo je to za vrijeme velikog medijskog pritiska.

- Uvijek sam govorio da je reprezentacija nešto sveto. Neki to ne razumiju pa su otišli. Moustapha Hadji jako me razočarao, nisam to očekivao od njega. Igrao je dvostruku igru i njegovo ponašanje nije mi se svidjelo. Vjerovao sam mu, ali kriv sam jer sam ga izabrao. Sve je ovo tužno - rekao je Vaha u svibnju.

Halilhodžića su na domaćoj utakmici protiv Južnoafričke Republike u lipnju navijači zviždali i ometali ga laserom. Trebao bi voditi selekciju na Svjetskom prvenstvu u Kataru u prvoj utakmici grupne faze 23. studenoga, ali tko zna što se još može dogoditi dotad.

Vaha je nakon pritisaka javnosti i saveza vratio u sastav Noussaira Mazraouija, novog igrača Bayerna, kojega je potjerao skupa s Hakimom Ziyechom, suigračem Matea Kovačića u Chelseaju. Ziyech je i dalje na ledu, kao i Amine Haritu iz Marseillea.

