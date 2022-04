Vaha poklopio legendi: Dugo se nisi drogirao pa pričaš gluposti

Bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić (69) izborio je plasman na Svjetsko prvenstvo s Marokom i obilježio nogometnu povijest kao prvi izbornik koji je čak četiri reprezentacije odveo do Mundijala.

Unatoč svjetskom uspjehu samo je dvije i vodio s klupe - Alžir 2014. i sada Maroko jer je u reprezentacijama Japana te Obale Bjelokosti dobivao otkaze prije samih natjecanja.

Pa je javni sud na tu temu dao bivši igrač i legenda PSG-a Jerome Rothen, nogometaš kojeg je Vaha trenirao jednu sezonu dok je vodio parišku momčad.

- Simpatičan je. Pravi je nogometni fanatik, ali na poslu, na dnevnoj bazi, na utakmicama i na treninzima, to je više nego iscrpljujuće. Želi se pobrinuti za sve. On ne vjeruje svojim pomoćnicima. Uz tehnologiju koju danas imamo, ne možete ne vjerovati ljudima u svom stručnom stožeru. Ne možete upravljati svime. Treba biti i dobar psiholog s igračima, a Vahid to nije. Ostao je zarobljen u devedesetim godinama, danas to više ne prolazi. Njegove metode su diktatorske - komentirao je Rothen u emisiji na RMC Sportu što je, naravno vrlo brzo došlo do Halilhodžića.

A Vaha k'o Vaha, uvijek bez dlake na jeziku, nije mogao ne odapeti kontru.

- Valjda se dugo nije drogirao pa priča gluposti - raspalio je kratko u Dohi pa se prebacio na skupinu u kojoj je Maroko s Hrvatskom, Belgijom i Kanadom.

- Imamo viceprvaka svijeta, najbolju momčad Sjeverne Amerike i veliku momčad poput Belgije. Skupina je prilično teška. Moguća su iznenađenja.

