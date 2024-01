Vaha za 24sata: Beckenbauer mi je 1985. dodijelio Brončanu kopačku Europe, bio je ikona...

Veliki, baš jako veliki gubitak za svjetski nogomet. Franz Beckenbauer je bio pojam, prava nogometna ikona, čovjek koji je mijenjao nogometnu povijest, kaže nam Vahid Halilhodžić (71).

Franz Beckenbauer preminuo je u 79. godini života, riječ je o jednom od najvećih nogometaša u povijesti njemačkog nogometa.

- Taj je čovjek na terenu mogao sve. On je igrao tog libera, a zapravo je bio sve. Driblao je, zabijao, prolazio suparnike kako je želio. Beckenbauer je mogao igrati sve, od libera do napadača - priča Vahid Halilhodžić koji ipak nikada nije zaigrao protiv legendarnog "Kaisera Franza":

- Ipak, imam jednu anegdotu s njim. Franz Beckenbauer mi je 1985. godine u Parizu dodijelio nagradu Brončanu kopačku Europe. Nju sam zaslužio kao treći najbolji strijelac Starog kontinenta u sezoni 1984/85. kao igrač Nantesa. I tu smo se malo družili, malo popričali, uvijek je ugodno kad vas nahvali takva zvijezda.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELL

Vaha je nastavio u dahu...

- Šokiralo me ovo, čitao sam kako je bolestan, ali nisam znao da je to baš tako problematično. Baš si razmišljam, prije par dana preminuo je Zagallo, sad i Beckenbauer, to su uz Deschampsa jedini ljudi koji su u povijesti Svjetska prvenstva osvajali kao igrači i treneri. Sve je jasno, težak je ovo tjedan za svjetski nogomet, svi smo izgubili dva nogometna velikana - završio je Halilhodžić.