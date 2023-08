Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, Reuters

Često sam to znao raditi. Ubacio bi loptu u igru, posvađao s četvrtim sucem ili bih pak sam ušao tri metra u teren. Pa nek me isključe, bitno da mi momčad dođe do zraka, kaže Vahid Halilhodžić

Ma razočaran sam, ne mogu vjerovati da je Dinamo na takav način ispao od AEK-a. Žao mi je, baš mi je žao, priča nam Vahid Halilhodžić (70).