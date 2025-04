Vaha za 24sata: Ne vraćam se u Dinamo. Nitko me nije ni zvao

Vahid Halilhodžić (72) se ne vraća u Dinamo! Kratko i jasno. Novinar Al Jazeere Balkans Emir Delić objavio je na platformi X kako ga Dinamo zove i kako je uvijek bio naklonjen Dinamu. Iskusni trener javio nam se, pa za 24sata jasno potvrdio:

- Ha, ha, nasmijali ste me. Nema to nikakve veze s istinom, nitko me nije zvao iz Maksimira. I ne, ne vraćam se u Dinamo!

Dinamo je i dalje bez trenera, "modre" će na sutrašnjoj utakmici s Osijekom voditi privremeni trener Sandro Perković. Zagrepčani prvo žele objaviti ime novog sportskog direktora, a onda u suradnji s novim šefom sportske politike donijeti odluku tko će biti trener hrvatskog prvaka. Ali, sad je izvjesno, to neće biti Vaha.

Bosanskohercegovački stručnjak je odradio uspješan mandat u Maksimiru, bio trener "modrih" od kolovoza 2010. do svibnja 2011. godine, dok je od 2022. godine bez angažmana nakon što je napustio reprezentaciju Maroka. I kako saznajemo, Vaha se više nema namjeru vraćati trenerskom poslu. A priče oko povratka u Dinamo, na bilo koju funkciju, za sada nisu točne.