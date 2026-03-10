Vaha za 24sata: Vraćam se iz trenerske mirovine! Taj klub bit će moj posljednji izazov...
Dugo sam odbijao povratak, ali su vlasnici Nantes baš inzistirali na mom dolasku. Vjerujem da bi ih i zadnji put odveo do Europe, ali nam se dogodila ona strašna tragedija s Emilianom Salom, priča nam Vaha
Vahid Halilhodžić (73) vraća se u Nantes. Iskusni stručnjak više je od četiri godine bio bez posla, a u srijedu će postati novi trener francuskog kluba. Tamo je od 1981. do 1986. proveo prekrasne igračke dane, ali i u sezoni 2018/19. spasio ih je od ispadanja iz elitnog razreda francuskog nogometa. A sad ga u Nantesu opet čeka isti zadatak.