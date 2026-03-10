Obavijesti

Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL
Vaha za 24sata: Vraćam se iz trenerske mirovine! Taj klub bit će moj posljednji izazov...

Piše Hrvoje Tironi,

Dugo sam odbijao povratak, ali su vlasnici Nantes baš inzistirali na mom dolasku. Vjerujem da bi ih i zadnji put odveo do Europe, ali nam se dogodila ona strašna tragedija s Emilianom Salom, priča nam Vaha

Vahid Halilhodžić (73) vraća se u Nantes. Iskusni stručnjak više je od četiri godine bio bez posla, a u srijedu će postati novi trener francuskog kluba. Tamo je od 1981. do 1986. proveo prekrasne igračke dane, ali i u sezoni 2018/19. spasio ih je od ispadanja iz elitnog razreda francuskog nogometa. A sad ga u Nantesu opet čeka isti zadatak.

