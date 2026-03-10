HALO, FRANCUSKA PLUS+

Vaha za 24sata: Vraćam se iz trenerske mirovine! Taj klub bit će moj posljednji izazov...

Piše Hrvoje Tironi,

Dugo sam odbijao povratak, ali su vlasnici Nantes baš inzistirali na mom dolasku. Vjerujem da bi ih i zadnji put odveo do Europe, ali nam se dogodila ona strašna tragedija s Emilianom Salom, priča nam Vaha