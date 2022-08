Valdas: Ovo je bila jedna od boljih predstava! Melnjak? O njemu će odlučiti izbornik Dalić

Prošao je tek prvi dio, prvo poluvrijeme. Teška utakmica nas čeka u Portugalu, imamo tjedan dana i moramo se pripremiti za uzvrat, rekao je nakon velike pobjede Hajduka protiv Vitorije Guimaraes 3-1 u 3. pretkolu Konferencijske lige trener Splićana Valdas Dambrauskas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hajduk je danas izgledao fantastično. Splićani su dominirali iako su primili gol prvi. No, sve ono što se nakupilo, sve promašene šanse došle su na naplatu.

- Mogu govoriti o planu, igrali smo pozicijski, ali prva stvar je bila oduzeti im loptu. Nismo odmah uspjeli, posebice u prvom poluvremenu. U drugom smo to uspjeli promijeniti, Krovinović je bio više na lopti, počeli smo ih gurati prema naprijed. Bili smo dobri, tri gola su odlična stvar protiv ovakvog protivnika. Jer Vitoria je napadačka momčad, ali danas im nije išlo. Jer smo ih mi na to natjerali. Šteta zbog gola koji smo primili, posebno jer im je to bio jedini udarac na utakmici.

Maga je zabio zaista spektakularan pogodak. S 18 metara zatresao je same rašlje, ali Hajduk se brzo nakon primljenog gola uspio vratiti.

- Mislim da se može vidjeti da dečki nisu pali. I to je vjerojatno zbog punog stadiona, ovdje ne možeš potonuti. Neki trenuci, neki porazi se ne osjećaju kao poraz. Nekad dobiješ i osjećaš se kao gubitnik. Kao prošli tjedan protiv Varaždina. Danas smo i sa zaostatkom 0-1 bili bolja momčad. Mislim da će idući tjedan biti skroz drugačija utakmica. Moramo se krenuti pripremati već večeras.

- Nekad je dobro, nekad loše. Utakmice u Europi ne igramo toliko često. Klub to prioritizira jer želi ostati u Europi čim duže, ali imamo vremena za sve. Pripremiti momčad i igrati i bolje nego večeras. Znamo s koliko strasti igraju i moramo se dobro pripremiti, ali kao što sam rekao mi vjerujemo u sebe i ja vjerujem u svoje igrače. Mislim da se možemo vratiti s dobrim rezultatom iz Portugala.

- Mislio sam da ćemo zabiti i četvrti gol. Marko je napravio puno posla, ali generalno su svi sve odradili kako smo se i dogovorili - kazao je Valdas.

Je li vam ovo bila najbolja pobjeda?

- Najbolja pobjeda mi je sljedeća. Želim pobijediti u svakoj. Momčad smo koja još uvijek raste. Ako analiziramo igru prije deset mjeseci, svakom utakmicom smo sve jači. Ova utakmica je pokazala da rastemo. Nekad ćemo biti razočarani, ali to je tako u nogometu i nije uvijek lako. Vjerujem da je ovo jedna od boljih utakmica koju smo odigrali.

Hoćete li Darija Melnjaka preporučiti Daliću?

- To nije u mojoj nadležnosti. On zna svoj posao i na njemu je da odluči. Dario je odličan suigrač, igra obranu i napad, sjajno igra i trudi se. Kad imaš takav pristup, mislim da te Bog nagradi. Zabio je za nas nekoliko jako važnih golova. Zlatko Dalić zna što radi, nije moje da mu preporučujem igrače. Samo mogu reći da Dario jako dobro igra i tu stajem.

Trener Vitorije Guimaraes João Miguel da Cunha Teixeira ili skraćeno Moreno, bio je pun samopouzdanja na zadnjoj press konferenciji uoči ogleda s Hajdukom. Nakon utakmice njegovo je raspoloženje bilo posve drugačije.

- Nakon prve pogreške naše obrane promijenio se tijek susreta. Naša obrana je pokazala nezrelost, nakon postignutog gola primili smo tri gola. Odgovornost je moja, izgubili smo, ali nismo eliminirali. Imamo domaću utakmicu nakon koje ćemo se fokusirati na uzvrat s Hajdukom.

Nakon postignutog gola ste pokazivali svojim igračima da ostanu mirni, kao da ste znali što se može dogoditi?

- Bilo smo svjesni da moramo ostati fokusirani svih 90 minuta. Kao momčad moramo rasti i sazrijevati, ovo je mlada momčad koja nije navikla na pritisak ovakvih utakmica i u ovakvoj atmosferi. Momčad će rasti i sigurno ćemo biti bolji u uzvratnoj utakmici.

Jeste li vjerovali da će utakmica biti lakša, kao protiv Puskasa?

- Puskas nije bila laka utakmica, ali što se tiče kvalitete Hajduk je momčad s igračima koji imaju veću individualnu kvalitetu. Mi još uvijek vjerujemo da ćemo proći, da će u Guimaraesu biti teže Hajduku i da ćemo uz pomoć naših navijača proći dalje.

Što morate promijeniti za sljedeći susret?

- Za tri dana imamo susret u prvenstvu, tek nakon toga ćemo razmišljati o Hajduku.

Primili ste olako sva tri gola?

- Pogreške su bile individualne, ali odgovornost je moja jer vjerujem svojim igračima. Znamo što moramo napraviti da izbjegnemo isti scenarij u uzvratu. Mnogi moji igrači mogu puno bolje nego što su pokazali večeras i vjerujem da će to pokazati u uzvratu. Imamo dosta utakmica u malo vremena, ali kalendar se ne može mijenjati. Vjerujemo da će stožer pomoći igračima da budemo bolja momčad u uzvratu.

Najčitaniji članci