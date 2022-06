Valdas ne očajava zbog poraza od Cluja: 'Mislim da nismo ni mogli više. Noge su jako teške'

Rumunjski prvak Cluj slavio je protiv Hajduka u prvoj od četiri prijateljske utakmice, koje će 'bili' odraditi u sklopu priprema za Superkup koji je na rasporedu 9. srpnja. Trener Splićana Valdas Dambrauskas nije očajavao svjestan da je ovo bila tek prijateljska utakmica, i to prva.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo je prva utakmica. Pripreme su tek počele, proveli smo ovdje pet produktivnih dana. Ako pričamo o utakmici moramo razdvojiti utakmicu na prvo i drugo poluvrijeme budući da smo igrali s potpuno različitim momčadima. To je upravo ono što smo htjeli, dati dečkima po 45 minuta. Mislim da danas nismo ni mogli više. Noge su bile teške. Još uvijek nismo na razini na kojoj želimo biti. Moramo se poboljšati, i to brzo, i to puno. Ne mislim da analiza može biti objektivna jer je rana faza, a mi moramo rasti - rekao je Valdas pa podijelio dojmove s dosadašnjeg dijela priprema:

- Zadovoljan sam s radom igrača. Trude se, malo djeluju iscrpljeno. Zato mislim da ne mogu više u ovom trenutku. Na njima je sada još veći pritisak, moramo sve zaboraviti i ostaviti iza sebe i nastaviti trenirati dalje. Sljedeća utakmica dolazi već za tri dana, a ja želim svakim danom vidjeti pomak.

Sada slijedi HSV (29. lipnja), Gent (1. srpnja) i Kisvarda (2. srpnja). Hajduk se nije htio pripremati s nekim 'lijevim' klubovima.

- To uvijek želim. To nije slučajno. Cluj je prvak Rumunjske, o HSV-u ne treba trošiti riječi, Gent je osvojio belgijski kup, a Kisvarda je bila druga u mađarskom prvenstvu. Moramo stvoriti mentalitet koji će nas voditi kroz prvenstvo.

Hajduk je u Austriji imao i potporu navijača...

- Ništa novo. Ovo je Hajduk. Ima nas gdje god da se okreneš, u svakom dijelu svijeta. U finalu Lige prvaka ljudi ne idu čestitati Liverpoolu ili Real Madridu, nego Hajduku. U svakoj državi na svijetu ima ljudi hrvatskih korijena od kojih neki navijaju za Hajduk. Ovo je predivna atmosfera, odlična okolina za igrati. A s time dolazi i odgovornost. Moramo biti još bolji.

Najčitaniji članci