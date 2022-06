Hajduk izgubio od rumunjskog prvaka, Osijek nastavio niz, a novi prvoligaš srušio Goricu

Nogometaši Hajduka izgubili su prvu od četiri prijateljske utakmice u Austriji. Hrvatski doprvak i osvajač Kupa izgubio je od rumunjskog prvaka Cluja s 2-0. Golove su zabili Deac (39') i Manea (41').

POGLEDAJTE VIDEO:

Valdas Dambrauskas poslao je od prve minute kombiniranu, ali respektabilnu momčad s nekoliko prvotimaca, no hajdukovci nisu bili previše raspoloženi. Trener 'bilih' na poluvremenu je zamijenio svih 11 igrača, ušli su Biuk i Livaja, i to je odmah izgledalo puno bolje, no Hajduk nije uspio ni do počasnog gola.

Splitska momčad igrat će još protiv HSV-a, Genta i mađarske Kisvarde prije Superkupa 9. srpnja.

Nakon uvjerljivog slavlja protiv austrijskog četvrtoligaša Wolfsberga, Osijek je nastavio pozitivan niz u prijateljskim utakmicama. U subotu je s 4-1 pao austrijski bundesligaš Klagenfurt.

Momčad Nenada Bjelice došla je u vodstvo već u 8. minuti preko Brleka, Austrijanci su izjednačili do kraja poluvremena, a onda su Osječani s nova tri gola (Mance, Topčagić, drugi gol Brleka) za uvjerljivu pobjedu.

U srijedu je također novi hrvatski prvoligaš Varaždin slavio s 2-1 protiv Gorice golovima Teklića i Domjanića. Jedini gol za Goricu postigao je Kalik.

Najčitaniji članci