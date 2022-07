Valdas: Ostaje ožiljak, teško je. Navijači, dajemo sve od sebe...

Poslastica za početak nove sezone. U punom smislu te riječi! Dinamo je u fenomenalnom derbiju finala Superkupa srušio Hajduk poslije penala pa uzeo prvu titulu u novoj sezoni.

Hajduku je bio dobar u prvom dijelu, Dinamo je izdominirao u drugom u kojem su u potpunosti nadigrali najvećeg rivala i samo zahvaljujući izvanrednom Lovri Kaliniću nije pao pogodak u regularnom dijelu.

- U ovom dijelu sezone to je tako. Nismo bili bolji u prvom dijelu, pogotovo u napadu i oštrini. Nedostajao nam je završni pas, bili smo kratki. Morali smo kompenzirati u nastavku, a Dinamo je nalazio rješenje. Želimo biti dinamični i znamo što možemo popraviti. Penali? To je lutrija, psihologija i iskustvo. Čestitam Dinamu na osvojenom Superkupu. Dobro smo otvorili utakmicu, ne mogu reći da smo dominirali, ali smo znali kako treba igrati. Malo je bilo frustrirajuće što nismo imali miran pas u završnici, ali smo imali prilika biti opasniji. Nedostajao nam je taj zadnji pas. Dinamo je pojačao ritam u drugom dijelu, igrali smo samo s jednim krilom, a Dinamo je počeo forsirati igru po lijevoj strani. Moharrami je imao dva-tri opasna centaršuta, tu su nam napravili tri-četiri opasne situacije. Lovre Kalinić je bio igrač utakmice. Znali smo što trebamo raditi, kako se ponašati na terenu i sretan sam što nismo primili gol, iako nas je golman spašavao. Lovre je najbolji golman u zemlji, to je pokazao i večeras - rekao je Valdas Dambrauskas pa dodao:

- Do Europe ćemo imati još tri ligaške utakmice, doći ćemo u dobru formu dotad. Ali to je daleko, moramo gledati kako se popraviti iz dana i dan, a ne što će biti za mjesec dana.

Kakva je sada atmosfera u svlačionici?

- Ovo je najveći derbi u Hrvatskoj, ostaje ožiljak. Teško je gubiti ovakve utakmice, ali to nam donosi iskustvo. Nismo pali, znamo da smo se dobro borili, možemo biti zadovoljni jer nismo primili gol. Bit ćemo bolji već sljedećeg tjedna, moramo biti bolji. Vjerujem da su prijateljske utakmice važne, ali pravu formu možete dostići samo u važnim, ovakvim utakmicama. Spremni smo za sljedeći tjedan, a kroz tri-četiri utakmice ćemo biti u formi koju želimo dostići.

Vaša poruka navijačima Hajduka koji su opet razočarani?

- Razumijem ih, ne želim pričati klišeje, ali dajemo sve od sebe. Kada Hajduk pobijedi, cijela je Dalmacija sretna. Moramo se okrenuti budućnosti, vjerujem da ćemo naše navijače ubrzo veseliti.

Hajduk novu sezonu otvara susretom protiv Istre.

- Istra? Nisam ih još gledao. Ne znam što možeš i vidjeti u prijateljskim utakmicama, ali to mi nije bilo na pameti. Bio sam jako koncentriran na ovo, a sad ćemo se pripremati za Istru i gledati kako pristupiti toj utakmici.

Je li vas iznenadila postava Dinama, Oršić je počeo na klupi, a krenuli su Drmić i Petković?

- Iskreno, nije me bilo briga, Dinamo ima puno dobrih igrača, ako gledate njihovu početnu postavu i klupu, sve su to jako kvalitetni igrači. Ne mogu ja birati tko će početi u suparničkoj momčadi, samo se zamaram Hajdukom, svojim igračima i našim razmišljanjima.

