Valencia kompletirala preokret protiv Panathinaikosa. Poznati su parovi Final Foura Eurolige

Valencia nakon drame i preokreta ulazi u Final Four! Pobijedili Panathinaikos 81-64 u petoj utakmici serije. Badio briljirao s 20 poena

Posljednji sudionici ovosezonskog Final Foura su košarkaši Valencije koji su na domaćem parketu, u odlučujućoj petoj utakmici, svladali Panathinaikos 81-64 (14-10, 21-13, 21-27, 25-14). Valencia je najtežim mogućim putem izborila plasman na završni turnir jer je izgubila u dvije uvodne, domaće utakmice. No, potom je španjolski sastav dva puta slavio u Ateni, a sada i u ključnom petom susretu pred svojim navijačima.

Tijekom prvog poluvremena Valencia je imala i 17 poena prednosti, dok se Panathinaikos uspio vratiti serijom trica u nastavku. Do potpunog rezultatskog kontakta gosti ipak nisu stigli, a šest minuta prije kraja domaćin je opet pobjegao na dvoznamenkastu prednost i time osigurao veliko slavlje.

Brancou Badio je bio prvi strijelac Valencije s 20 poena, a tome je dodao pet skokova. Po 12 su ubacili Jean Montero i Braxton Key, s tim da je Montero tome dodao tri asistencije i pet skokova. U redovima ove srijede lošeg Panathinaikosa Nigel Hayes-Davis je postigao 15 poena, dok je Cedi Osman ubacio 10 poena uz tri skoka.

Final Four se igra u Ateni do 22. do 24. svibnja, a Valencia će u polufinalu igrati protiv madridskog Reala. U drugom se polufinalu sastaju Olympiakos i Fenerbahce.

Euroliga, četvrtfinale (peta utakmica):

Valencia - Panathinaikos 81-64 (Valencia je dobila seriju s 3-2)

