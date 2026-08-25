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AMSTERDAM

Valent i Martin Sinković izborili polufinale Svjetskog prvenstva

Piše HINA,
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Valent i Martin Sinković izborili polufinale Svjetskog prvenstva
Foto: Privatni album
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Hrvatski četverac na pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja također je stigao do polufinala

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Hrvatski predstavnici uspješno su odradili posao ovog utorka na Svjetskom prvenstvu u veslanju, koje se održava u Amsterdamu te su izborena dva polufinala. Hrvatski četverac na pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, izborio je izravan proboj u polufinale nakon što je pobijedio u svojoj četvrtfinalnoj skupini ispred Velike Britanije, Estonije i Švicarske.

Hrvatska posada je ostvarila vrijeme 6:20.85 što je ukupno bilo sedmo vrijeme u četvrtfinalu. Brže su od hrvatskog četverca bile posade Italije, Kine, Rumunjske, Njemačke, Australije i Poljske. Polufinalne utrke na rasporedu su u četvrtak, u 15.57 i 16.02 sati.

Braća Sinković, Martin i Valent, odradili su četvrtfinalni posao tako što su u svojoj skupini zauzeli treće mjesto s vremenom 7:05.95. Brže su bile posada Srbije sa 6:53.64 i Belgije sa 6:57.17. Do polovice staze braća Sinković su držali drugo mjesto, a potom su se odlučili za čuvanje treće pozicije i uz što manje izgubljene snage osigurati proboj prema polufinalu.

Polufinalne su utrke na rasporedu u srijedu s početkom u 16.59 i 17.04 sati.

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