Valentina Miletić zablistala je u srcu Seville: 'Vamos Croacia!'

Jedno od najpoznatijih lica domaćeg sportskog novinarstva, Valentina Miletić, otputovala je u Španjolsku kako bi pružila podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u važnom dvoboju Lige nacija. Svoje je pratitelje na društvenim mrežama počastila fotografijom s kultnog stadiona u Sevilli, pokazavši još jednom svoju strast prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.

Foto: Instagram

Utakmica između Španjolske i Hrvatske u utorak privukla je brojne navijače u srce Andaluzije. Među njima se našla i Valentina Miletić, koja je za ovu priliku odabrala klasično navijačko izdanje. Pozirajući ispred tribina prepunog stadiona Ramón Sánchez Pizjuán, novinarka je na sebe obukla prepoznatljivi dres na crveno-bijele kvadratiće.

Uz kratku, ali jasnu poruku na španjolskom jeziku kojom poziva na pobjedu Hrvatske, Valentina je pokazala koliko predano prati nacionalnu vrstu. Njezina objava odmah je izazvala niz pozitivnih reakcija i komentara pratitelja na Instagramu. Mnogi su hvalili njezin izgled nazivajući je vatrenom Hrvaticom i poručujući da je svoja na svome, dok su se drugi pridružili navijačkim željama i porukama podrške reprezentaciji.

*uz korištenje AI-ja