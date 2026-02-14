Obavijesti

VELIKI DAN

Valentinovo na ZOI: Kreću i naši skijaši! Zubčić, Rodeš i Kolega love medalje u veleslalomu...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Subota donosi borbu za medalje u čak osam sportova, skijaška uzbuđenja, finala u brzom klizanju, šou skijaških skokova te nove hokejaške utakmice

Subota, 14. veljače, novi je natjecateljski dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo, a za hrvatske navijače predstavlja jedan od najočekivanijih trenutaka. U središtu pozornosti bit će alpsko skijanje i muški veleslalom, gdje Filip Zubčić traži svoju prvu olimpijsku medalju. Dan je ispunjen akcijom diljem talijanskih borilišta, a medalje će se dijeliti u čak osam različitih sportova, što ga čini jednim od najbogatijih dana na cijelim Igrama.

Veleslalom i nastup Hrvata (10 sati, HRT)

Sva svjetla hrvatske sportske javnosti bit će uperena u Bormio, gdje se na zahtjevnoj stazi Stelvio vozi muški veleslalom. Glavni adut je Filip Zubčić, koji godinama pripada samom svjetskom vrhu u ovoj disciplini i na Igre je stigao s ambicijama za postolje. Uz njega, hrvatske boje branit će i Samuel Kolega te Istok Rodeš. Prva vožnja na rasporedu je u 10:00 sati, dok će konačna odluka o osvajačima medalja pasti u drugoj vožnji, koja započinje u 13:30.

Konkurencija je, kao i uvijek, žestoka. Glavni favorit za obranu naslova iz Pekinga je Švicarac Marco Odermatt, dominantna figura discipline posljednjih nekoliko sezona, koji u Milanu i Cortini već ima srebro i broncu. Opasni će biti i njegov sunarodnjak Loic Meillard, Austrijanci Stefan Brennsteiner i Marco Schwarz te norveški dvojac Henrik Kristoffersen i Atle Lie McGrath. Zanimljivo će biti pratiti i nastup Lucasa Pinheira Braathena, koji cilja na povijesnu, prvu zimsku olimpijsku medalju za Brazil.

Peking: Nakon druge vožnje veleslaloma na ZOI Zubčić zauzeo 10., a Kolega 21. mjesto
Peking: Nakon druge vožnje veleslaloma na ZOI Zubčić zauzeo 10., a Kolega 21. mjesto | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Borba za medalje u osam sportova

Osim veleslaloma, subota donosi finala u još sedam disciplina. U Antholzu se održava biatlonska utrka za žene u sprintu na 7,5 kilometara, dok će se u Teseru skijašice trkačice boriti za odličja u štafeti 4x7,5 kilometara.

Na ledenim stazama bit će posebno uzbudljivo. U Milanu su na rasporedu finala u brzom klizanju, gdje će se muškarci natjecati za zlato na 500 metara, a u istoj dvorani održat će se i borba za medalje u brzom klizanju na kratkim stazama u disciplini 1500 metara za muškarce. U Cortini d'Ampezzo završava natjecanje u skeletonu za žene, gdje će treća i četvrta vožnja dati novu olimpijsku pobjednicu.

SPRINT NA 10 KILOMETARA Francuz Maillet osvojio zlato, a Legović ušao u dohvatnu utrku
Francuz Maillet osvojio zlato, a Legović ušao u dohvatnu utrku
OLIMPIJSKI REKORDER Tko je Johannes Klaebo? Uzeo je osmo zlato, njegovi sprintevi su obišli svijet, YouTube je zvijezda
Tko je Johannes Klaebo? Uzeo je osmo zlato, njegovi sprintevi su obišli svijet, YouTube je zvijezda

Veliko finale očekuje se i u Predazzu, gdje će skijaši skakači odlučivati o medaljama na velikoj skakaonici. U Livignu će se, pak, ispisati povijest, jer se po prvi put na olimpijskom programu nalazi disciplina "dual moguls" u slobodnom skijanju za žene, gdje se skijašice natječu jedna protiv druge na paralelnim stazama. 

Momčadski sportovi ulaze u ključnu fazu

Natjecanja u momčadskim sportovima također ne staju. U hokeju na ledu nastavljaju se utakmice po skupinama u muškoj konkurenciji. Među najzanimljivijim dvobojima izdvajaju se susreti Švedska - Slovačka, Finska - Italija te Sjedinjene Američke Države - Danska. Ženski turnir ulazi u nokaut fazu s četvrtfinalnim utakmicama. U Cortini se nastavlja i "round robin" faza curling turnira za muškarce i žene, gdje se ekipe bore za što bolju poziciju uoči završnice. Program upotpunjuju i službeni treninzi u bobu za muški dvosjed i ženski monobob, kao priprema za utrke koje slijede.

