Valentinovo na ZOI: Kreću i naši skijaši! Zubčić, Rodeš i Kolega love medalje u veleslalomu...

Subota, 14. veljače, novi je natjecateljski dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo, a za hrvatske navijače predstavlja jedan od najočekivanijih trenutaka. U središtu pozornosti bit će alpsko skijanje i muški veleslalom, gdje Filip Zubčić traži svoju prvu olimpijsku medalju. Dan je ispunjen akcijom diljem talijanskih borilišta, a medalje će se dijeliti u čak osam različitih sportova, što ga čini jednim od najbogatijih dana na cijelim Igrama.

Veleslalom i nastup Hrvata (10 sati, HRT)

Sva svjetla hrvatske sportske javnosti bit će uperena u Bormio, gdje se na zahtjevnoj stazi Stelvio vozi muški veleslalom. Glavni adut je Filip Zubčić, koji godinama pripada samom svjetskom vrhu u ovoj disciplini i na Igre je stigao s ambicijama za postolje. Uz njega, hrvatske boje branit će i Samuel Kolega te Istok Rodeš. Prva vožnja na rasporedu je u 10:00 sati, dok će konačna odluka o osvajačima medalja pasti u drugoj vožnji, koja započinje u 13:30.

Konkurencija je, kao i uvijek, žestoka. Glavni favorit za obranu naslova iz Pekinga je Švicarac Marco Odermatt, dominantna figura discipline posljednjih nekoliko sezona, koji u Milanu i Cortini već ima srebro i broncu. Opasni će biti i njegov sunarodnjak Loic Meillard, Austrijanci Stefan Brennsteiner i Marco Schwarz te norveški dvojac Henrik Kristoffersen i Atle Lie McGrath. Zanimljivo će biti pratiti i nastup Lucasa Pinheira Braathena, koji cilja na povijesnu, prvu zimsku olimpijsku medalju za Brazil.

Peking: Nakon druge vožnje veleslaloma na ZOI Zubčić zauzeo 10., a Kolega 21. mjesto | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Borba za medalje u osam sportova

Osim veleslaloma, subota donosi finala u još sedam disciplina. U Antholzu se održava biatlonska utrka za žene u sprintu na 7,5 kilometara, dok će se u Teseru skijašice trkačice boriti za odličja u štafeti 4x7,5 kilometara.

Na ledenim stazama bit će posebno uzbudljivo. U Milanu su na rasporedu finala u brzom klizanju, gdje će se muškarci natjecati za zlato na 500 metara, a u istoj dvorani održat će se i borba za medalje u brzom klizanju na kratkim stazama u disciplini 1500 metara za muškarce. U Cortini d'Ampezzo završava natjecanje u skeletonu za žene, gdje će treća i četvrta vožnja dati novu olimpijsku pobjednicu.

Veliko finale očekuje se i u Predazzu, gdje će skijaši skakači odlučivati o medaljama na velikoj skakaonici. U Livignu će se, pak, ispisati povijest, jer se po prvi put na olimpijskom programu nalazi disciplina "dual moguls" u slobodnom skijanju za žene, gdje se skijašice natječu jedna protiv druge na paralelnim stazama.

Momčadski sportovi ulaze u ključnu fazu

Natjecanja u momčadskim sportovima također ne staju. U hokeju na ledu nastavljaju se utakmice po skupinama u muškoj konkurenciji. Među najzanimljivijim dvobojima izdvajaju se susreti Švedska - Slovačka, Finska - Italija te Sjedinjene Američke Države - Danska. Ženski turnir ulazi u nokaut fazu s četvrtfinalnim utakmicama. U Cortini se nastavlja i "round robin" faza curling turnira za muškarce i žene, gdje se ekipe bore za što bolju poziciju uoči završnice. Program upotpunjuju i službeni treninzi u bobu za muški dvosjed i ženski monobob, kao priprema za utrke koje slijede.