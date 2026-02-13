Tko je Johannes Klaebo? Uzeo je osmo zlato, njegovi sprintevi su obišli svijet, YouTube je zvijezda

Kad je prošle godine osvojio naslov svjetskog prvaka u skijaškom trčanju u "kraljevskoj" disciplini na 50 kilometara slobodnim stilom, baš u njegovom Trondheimu, izveo je pothvat jer je osvojio šest zlatnih medalja u isto toliko disciplina na SP-u. Postao je pritom i nordijac s najviše naslova svjetskog prvaka, čak 15! Njegov veliki prethodnik, Petter Northug, tad je rekao...

​- On je kralj skijaškog trčanja. Mislim da više nikad nećemo vidjeti sportaša koji će osvojiti šest od šest zlatnih medalja na jednom svjetskom prvenstvu. Ostao sam bez riječi.

Foto: Kai Pfaffenbach

Norveški skijaš-trkač Johannes Hoesflot Klaebo (30) i godinu dana kasnije olimpijski svijet ostavlja bez riječi jer je jednu medalju daleko od još jednog pothvata, olimpijskog. Nakon što je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini osvojio i treću zlatnu medalju u trećoj utrci, i to po predviđanjima u najslabijoj mu disciplini na 10 km, izjednačio je olimpijski rekord s osam zlatnih medalja, koji dijele Marit Bjørgen, Bjørn Dæhlie, odnosno biatlonac Ole Einar Bjørndalen. Štoviše, medalja u petak bila mi je ujedno i deseta olimpijska medalja, odnosno sad ima samo dvije manje od rekordera Dæhlieja.

S obzirom na to da će Klaebo odraditi još tri utrke, 50 km, klasična štafeta i ekipni sprint, gotovo da više nema onih koji ne vjeruju da će Klaebo u 30. godini postati najtrofejniji zimski olimpijac u povijesti. Klaebo je već sad, u sportu koji traži nadljudsku snagu i tehniku, redefinirao granice mogućeg i postao neprikosnoveni kralj ovog sporta te postavio standarde koje će buduće generacije teško doseći.

Foto: Stephanie Lecocq

Sa samo 19 godina debitirao je u Svjetskom kupu u sezoni 2015/16, a već u sljedećoj sezoni ostvario i prvu pobjedu, dok je 2018. postao najmlađi osvajač velikog Kristalnog globusa u povijesti. Klæbo drži rekorde kao najmlađi pobjednik Svjetskog kupa, Tour de Skija, utrke na Svjetskom prvenstvu te najmlađi osvajač olimpijskog zlata u skijaškom trčanju. S više od 100 pobjeda u Svjetskom kupu i najuspješniji je skijaš-trkač u povijesti natjecanja.

Revolucija na stazi: "Klæbo shuffle" i brdo nazvano po njemu

Ono što Klæba izdvaja, nije samo broj pobjeda, već i način na koji do njih dolazi. Revolucionirao je sport inovativnom tehnikom, takozvanim "Klæbo shuffleom". Riječ je o specifičnom načinu trčanja na skijama uzbrdo, gotovo bez korištenja štapova, što mu omogućuje da na strmim dijelovima staze razvije nevjerojatno ubrzanje i ostavi konkurenciju iza sebe. Ti su sprintevi postali viralni i obišli svijet.

Tu je superiornost iskazivao već na Olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine, gdje je osvojio tri zlatne medalje. Na posebno zahtjevnom usponu na olimpijskoj stazi u više je navrata s lakoćom prestizao suparnike. Norveški su mediji su taj dio staze prozvali "Klæbo-bakken" ("Klæbo brdo"), a taj je nadimak postao sinonim za njegovu taktičku i fizičku dominaciju.

Obitelj kao tajno oružje uspjeha

Iza nevjerojatnih uspjeha je obitelj. Njegovo "tajno oružje" godinama je bio djed Kåre Høsflot, koji mu je bio glavni trener od malih nogu. Otac Haakon mu je menadžer, dok mlađi brat Ola vodi njegove iznimno popularne profile na društvenim mrežama. Klæbo je, naime, i YouTube zvijezda. Njegov kanal, na kojem kroz tjedne vlogove prikazuje svakodnevni život profesionalnog sportaša, ima stotine tisuća pretplatnika i milijunske preglede, što mu je u Norveškoj donijelo status pop zvijezde i učinilo ga jednim od najprepoznatljivijih lica u državi. Nakon Milana i Cortine, ako ne i prije, definitivno je nadišao norveške granice...