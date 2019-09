Van Dijk iznenađen, a Ronaldo odsutan: Leo, je li zasluženo?

Virgil van Dijk (28) bio je favorit za Fifinu nagradu najboljeg nogometaša svijeta u prošloj sezoni, no kipić hrvatske dizajnerice Ane Barbić Katičić otišao je u ruke Lionela Messija (32), odlučili su glasovi izbornika, kapetana, novinara i navijača.

Zasluženo?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Leova čarolija

Argentinac je s Barcelonom prošle sezone dominantno osvojio španjolsko prvenstvo i osvojio Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca neke europske lige s 36 golova, a čak 51 u svim natjecanjima. Trofej La Lige bio mu je i jedini u prošloj sezoni jer je zapeo u finalu Kupa kralja, polufinalu Lige prvaka i Copa Américe.

No Leo je bio dominantan i u drugim statističkim pokazateljima: peti prema broju asistencija, treći prema kreiranim prilikama iz slobodne igre, četvrti u uspješnim driblinzima, drugi u dodavanjima u završnu trećinu i prvi u udarcima u stativu odnosno prečku.

Neki će reći da Messi prošle sezone nije napravio ništa posebno, no to "ništa posebno" u standardima prosječnog nogometaša i dalje je izvanredno. Kao da smo navikli da Messi sam rješava utakmice i zabija nevjerojatne golove pa se mora dogoditi neko novo čudo da bi ga se izdvajalo i divilo mu se.

Virgilova dominacija

Van Dijk u milansku je La Scalu stigao s osvojenom nagradom za najboljeg nogometaša prema izboru Uefe i sasvim sigurno nadao se kako će u vitrine pospremiti i Fifino priznanje. Ne bez razloga jer je stoper Liverpoola osvojio Ligu prvaka, bio najbolji igrač sezone Premiershipa i vodio Nizozemsku do finala Lige nacija.

Glavni problem za najskupljeg obrambenog igrača na svijetu (100 milijuna eura) upravo i jest ta činjenica, što njegove igre nisu toliko brojčano mjerljive i što rijetko zabija golove. Pa jedini osvajač Fifine nagrade za najboljeg igrača godine kao obrambeni igrač bio je Fabio Cannavaro, i to nakon što je 2006. osvojio naslov svjetskog prvaka s Italijom.

Ipak, Van Dijkova igra postala je pravi ogledni primjer za sve obrambene igrače na svijetu. Dominantan i čvrst u duelima, pogotovo zračnim, nizozemski je stoper osobito oduševio.

Nevjerojatno zvuči podatak da ga u 50 utakmica zaredom u Premiershipu nitko nije predriblao, još od ožujka 2018. do kolovoza ove godine, kad je u tome uspio Nicolas Pepe iz Arsenala.

Ronaldova prilagodba

Cristiano Ronaldo (34) priredbu iz Milana gledao je iz udobnosti doma u obližnjem Torinu, pretpostavljajući da mu se sprema nova "pedala".

Očekivao je više, nadao se šestom Fifinu priznanju za najboljeg igrača jer je osvojio "scudetto" s Juventusom i bio najbolji igrač Serie A. Zabio je 28 golova za "staru damu" u 43 utakmice i bio njen najbolji strijelac, ali tek četvrti strijelac lige.

No jedna činjenica snažno ide u korist Ronaldu u usporedbi s drugom navedenom dvojicom. Ohrabrio se napustiti španjolsku ligu i Real Madrid i ići u potpuno drugačiju sredinu, u drugačiju ligu i momčad, i tamo biti ponajbolji igrač. To ne može svatko. No ovaj put morao je priznati da je Messi bio bolji.