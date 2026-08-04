VAR dobiva nove ovlasti u La Ligi. Pogledajte što se mijenja

Tehnički odbor sudaca Španjolskog nogometnog saveza predstavio je pravila koja će se primjenjivati u sezoni 2026./2027. Dio promjena već je testiran na nedavnom Svjetskom prvenstvu, a posebno se ističu ograničenje trajanja zamjena, strože kazne za odugovlačenje i proširenje ovlasti VAR-a, piše AS.

Kada četvrti sudac podigne ploču za zamjenu, igrač koji napušta teren imat će deset sekundi da prijeđe granicu igrališta. Odbrojavanje počinje od trenutka pokazivanja broja ili sučeva znaka da se zamjena može obaviti. Ne izađe li igrač u zadanom roku, morat će svejedno napustiti teren, ali njegovoj zamjeni neće odmah biti dopušten ulazak. Novi igrač moći će ući tek pri prvom prekidu nakon što od nastavka utakmice prođe jedna minuta stvarnog vremena. Momčad će tako zbog odugovlačenja privremeno igrati s igračem manje.

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Iznimke će biti moguće kada igrač zbog ozljede ili sigurnosnih razloga objektivno ne može napustiti teren u deset sekundi. Kod istodobnog izvođenja nekoliko zamjena svi igrači morat će izaći u roku od deset sekundi od pokazivanja posljednje promjene.

Španjolska će sudjelovati i u eksperi mentalnom protokolu kojim se želi spriječiti da vratari glume ili preuveličavaju ozljede kako bi prekinuli suparnički pritisak i omogućili treneru davanje taktičkih uputa.

Foto: Jason Cairnduff

Ako se igra prekine zbog ozljede vratara ili sudac pozove liječničku službu, trener njegove momčadi morat će odabrati jednog igrača koji će napustiti teren. Taj će nogometaš izvan igre ostati jednu minutu od trenutka nastavka utakmice. Ako trener u roku od deset sekundi ne odredi igrača, teren će automatski morati napustiti kapetan. Pravilo se neće primjenjivati u slučaju teških ozljeda, problema s glavom, krvarenja, srčanih tegoba ili situacije u kojoj su se vratar i igrač sudarili pa obojica trebaju pomoć. Iznimka postoji i kada je vratar ozlijeđen prekršajem za koji je dosuđen slobodan udarac.

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Suci će dobiti i novo sredstvo za borbu protiv namjernog odugovlačenja pri izvođenju auta i udarca s vrata. Procijeni li sudac da momčad namjerno odgađa nastavak, zviždaljkom će upozoriti igrače i započeti vidljivo odbrojavanje od pet sekundi. Ne bude li lopta vraćena u igru do završetka odbrojavanja, momčad će izgubiti pravo na izvođenje.

Kod predugog izvođenja auta ubacivanje će pripasti suparničkoj momčadi s istog mjesta. Odugovlačenje pri udarcu s vrata bit će kažnjeno još ozbiljnije - protivnik će dobiti udarac iz kuta. Preciznije je uređena i situacija u kojoj izvođač kaznenog udarca slučajno dvaput dodirne loptu. Najpoznatiji takvi slučajevi događaju se kada igrač pri udarcu proklizne pa lopta nakon udarne noge odmah dodirne i njegovu stajnu nogu. Ako lopta nakon nenamjernog dvostrukog dodira završi u mreži, kazneni udarac ponovit će se. Ako izvođač ne postigne pogodak, penal će se smatrati neuspješnim, a igra će se nastaviti neizravnim slobodnim udarcem.

🚨⚽ CAMBIAN LAS REGLAS DEL FÚTBOL ESPAÑOL



⏱️ 10 segundos para abandonar el campo en una sustitución

🧤 Si paran el juego por lesión del portero, un jugador deberá salir un minuto

⚽ Doble toque involuntario en un penalti con gol: se repite.

🚩 Perder tiempo en un saque de… pic.twitter.com/2Nt9IYQaj0 — Post United (@postunited) August 4, 2026



Promjene će zahvatiti i VAR, koji će moći intervenirati kada igrač dobije očito pogrešan drugi žuti karton, a time i isključenje. Dosad VAR nije mogao provjeravati žute kartone, čak ni kada bi druga opomena izravno dovela do crvenog kartona. Nova ovlast odnosi se samo na situacije u kojima je druga žuta karta jasno pogrešna. VAR neće dobiti pravo analizirati svaku opomenu niti proizvoljno ponovno suditi sve situacije koje prethode isključenju.

Videosuci moći će ispraviti i očito pogrešno dosuđeni korner, ali samo ako se odluka može promijeniti odmah i bez odgađanja nastavka utakmice. Izvede li momčad korner prije provjere, odluka se više neće moći mijenjati. Riječ je o mogućnosti čiju primjenu određuje pojedino natjecanje.

Uz navedene promjene, ozlijeđeni igrači koji izazovu prekid ili prime liječničku pomoć u pravilu će morati provesti jednu minutu izvan terena nakon nastavka igre. Španjolski suci tako će u novoj sezoni dobiti znatno strože i konkretnije alate za sprečavanje odugovlačenja.