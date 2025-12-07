Obavijesti

NENOGOMETNI UVJETI

Varaždin i Lokomotiva igraju po nemogućoj magli, VAR izvan funkcije! Pogledajte ove uvjete

Varaždin i Lokomotiva igraju po nemogućoj magli, VAR izvan funkcije! Pogledajte ove uvjete
Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva

Iako je Lokomotiva nakon 20 minuta igre imala 0-2 prednost, Varaždinci se nisu predali i stigli do izjednačenja. Za 1-2 pogodio je Barać u 48. minuti, a šest minuta kasnije zabio je i Tavares

Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je utakmica počela u normalnim nogometnim uvjetima, već pri kraju prvog poluvremena postalo je praktički nemoguće bilo što vidjeti. 

Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva
Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva

Vidljivost je grozna zbog guste magle koja se spustila na travnjak, a nije to izdržao ni VAR sustav koji je sredinom drugog dijela postao izvan funkcije! 

Iako je Lokomotiva nakon 20 minuta igre imala 0-2 prednost, Varaždinci se nisu predali i stigli do izjednačenja. Za 1-2 pogodio je Barać u 48. minuti, a šest minuta kasnije zabio je i Tavares. 

Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva
Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva
Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva
Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva

Našalit će se neki, valjda je zabio jer je gledateljima jako teško bilo što vidjeti po ovakvim uvjetima...

Golove pogledajte OVDJE

