Varaždin i Šibenik remizirali u ljepotici kola, Šego zabio dva

U prvom subotnjem susretu šestog kola HNL nogometaši Varaždina i Šibenika su remizirali te je nakon uzbudljivih 90 minuta ogled završio 2-2 (1-1).

Šibenik je poveo golom Duje Čopa u 24. minuti, ali su potom uslijedila dva gola Michele Šege za 2-1 Varaždina. Konačnih 2-2 postavio je Ivan Delić koji je za Šibenik realizirao jedanaesterac u 69. minuti.

Šibenik je odlično otvorio utakmicu te je pritisnuo domaćina stalnim napadima. Posebno se u tome isticao Delić koji je bio najveća opasnost po Varaždin, a domaćin je u takvoj igri pokleknuo u 24. minuti.

Napadač Šibenika Duje Čop je bio najspretniji u stvorenoj gužvi domaćeg šesnaesterca te je poentirao za 1-0. No, Varaždinu nije dugo trebalo da vrati situaciju na početak. Pet minuta kasnije s desetak metara je opalio Michele Šego i razgalio domaće navijače.

U ostatku prvog dijela opet je gotovo isključivo napadao Šibenik, ali bez završne egzekucije. Još je jednom koban po goste bio Šego odmah na startu drugog dijela. S 20 metara, okružen brojnim suparničkim igračima, Šego je žestoko odapeo i pogodio za preokret i vodstvo domaćeg sastava 2-1.

Taj je pogodak očito uzdrmao Šibenčane pa je brzo nakon toga i drugi nekadašnji igrač Hajduka, Tonio Teklić, mogao šokirati goste. No, pogodio je dva puta okvir vrata.

Gosti su i dalje izgledali izgubljeno na terenu, ali su unatoč tome ipak uspjeli izjednačiti. Ivan Delić je iznudio jedanaesterac te ga i realizirao za 2-2.

Do kraja susreta obje su momčadi mogle postići i treći pogodak te time uhvatiti preostala dva boda, no to se nije dogodilo. Varaždin tako i dalje čeka na prvu domaću pobjedu u sezoni, dok je Šibenik i dalje neporažen nakon prvog kola kada je upisao jedini poraz (Rijeka). Šibenik je odigrao već četvrti remi u sezoni.

U nedjelju će ovo kolo zaključiti Istra 1961 - Rijeka (18.55 sati) te Hajduk - Lokomotiva (21.05 sati).

HNL, 6. kolo:

Petak:

Najčitaniji članci