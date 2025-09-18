Obavijesti

Sport

Komentari 0
OTKRIĆE IZ MLS-A

Varaždin ima svog Rafu Leaa! Iuri Tavares u sprintu istrčao 80 m s 37 km/h pa asistirao za gol

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin ima svog Rafu Leaa! Iuri Tavares u sprintu istrčao 80 m s 37 km/h pa asistirao za gol
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kad kažemo da Kylian Mbappé (25) sprinta brzinom od 38 km/h, onda je jasno o kakvoj se brzini radi. A na sve to je poslao i savršenu loptu za Aleksu Latkovića (24) koji je mirno zabio za vodstvo

Stigao je ovog ljeta iz redova američkog Charlottea u Varaždin, gotovo nitko nije znao što to može Iuri Tavares (24), a nogometaš koji će ako sve bude uredu, nastupiti za Zelenortske otoke na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, sve je iznenadio vrhunskim igrama.

ODLIČNI TAVARES Stigao je kao nepoznanica, sad je pojačanje sezone! A čeka ga mjesto na Svjetskom prvenstvu
Stigao je kao nepoznanica, sad je pojačanje sezone! A čeka ga mjesto na Svjetskom prvenstvu

U pobjedi protiv Hajduka (2-0) asistirao je za prvi gol i možemo reći asistirao za drugi koji je u svoju mrežu spremio golman Splićana Ivica Ivušić (30). Asistencija za prvi gol Latkovića bila je maestralna. U petoj minuti utakmice pokazao je što ima u nogama, odsprintao osamdesetak metara i prema mjerenjima prikazanima u emisiji Studio SHNL na MaxSportu postigao je nevjerojatnu brzinu od 37 km/h!

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Varaždin - Hajduk (2-0)

Pokretanje videa...

NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 01:08
NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Kad kažemo da Kylian Mbappé (25) sprinta brzinom od 38 km/h, onda je jasno o kakvoj se brzini radi. A na sve to je poslao i savršenu loptu za Aleksu Latkovića (24) koji je mirno zabio za vodstvo. Pretrčao je Tavares po lijevoj strani i za drugi gol te tako samo dodatno skrenuo pozornost na sebe.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Istaknuo je komentator Ivan Ljubić u emisiji 'Totalni nogomet' kako Varaždin ima svog Rafaela Leaa (26) jer je Tavares Portugalac baš kao i nogometaš Milana te izrazito brz poput Rafe, ali i 3 cm viši od njega. Leao ima 188, a Tavares 191 cm te je neuobičajeno agilan za čovjeka takve visine. 

KRILNI NAPADAČ Iuri stigao u Varaždin iz SAD-a: Kahlina mi je rekao da odem u HNL, a ja volim preuzeti rizik
Iuri stigao u Varaždin iz SAD-a: Kahlina mi je rekao da odem u HNL, a ja volim preuzeti rizik

- Ja pratim HNL i ne ocjenjujem nešto u tri, četiri kola. Nema boljeg driblera u trku u ligi od njega. Livaja ima nešto svoje što napravi u metar, ali ovo što on radi kao krilo, nema boljeg od njega - rekao nam je u intervjuu o Tavaresu hrvatski golman u Charlotteu, Kristijan Kahlina (33). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025