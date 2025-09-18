Varaždin ima svog Rafu Leaa! Iuri Tavares u sprintu istrčao 80 m s 37 km/h pa asistirao za gol

Stigao je ovog ljeta iz redova američkog Charlottea u Varaždin, gotovo nitko nije znao što to može Iuri Tavares (24), a nogometaš koji će ako sve bude uredu, nastupiti za Zelenortske otoke na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, sve je iznenadio vrhunskim igrama.

U pobjedi protiv Hajduka (2-0) asistirao je za prvi gol i možemo reći asistirao za drugi koji je u svoju mrežu spremio golman Splićana Ivica Ivušić (30). Asistencija za prvi gol Latkovića bila je maestralna. U petoj minuti utakmice pokazao je što ima u nogama, odsprintao osamdesetak metara i prema mjerenjima prikazanima u emisiji Studio SHNL na MaxSportu postigao je nevjerojatnu brzinu od 37 km/h!

Kad kažemo da Kylian Mbappé (25) sprinta brzinom od 38 km/h, onda je jasno o kakvoj se brzini radi. A na sve to je poslao i savršenu loptu za Aleksu Latkovića (24) koji je mirno zabio za vodstvo. Pretrčao je Tavares po lijevoj strani i za drugi gol te tako samo dodatno skrenuo pozornost na sebe.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Istaknuo je komentator Ivan Ljubić u emisiji 'Totalni nogomet' kako Varaždin ima svog Rafaela Leaa (26) jer je Tavares Portugalac baš kao i nogometaš Milana te izrazito brz poput Rafe, ali i 3 cm viši od njega. Leao ima 188, a Tavares 191 cm te je neuobičajeno agilan za čovjeka takve visine.

- Ja pratim HNL i ne ocjenjujem nešto u tri, četiri kola. Nema boljeg driblera u trku u ligi od njega. Livaja ima nešto svoje što napravi u metar, ali ovo što on radi kao krilo, nema boljeg od njega - rekao nam je u intervjuu o Tavaresu hrvatski golman u Charlotteu, Kristijan Kahlina (33).