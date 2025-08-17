Iuri stigao u Varaždin iz SAD-a: Kahlina mi je rekao da odem u HNL, a ja volim preuzeti rizik

Dok mnogi igrači koji su se izgradili u Europi odlaze u MLS kako bi popularizirali nogomet u SAD-u, ali i dodatno zaradili u vrhunskim uvjetima, ima onih mlađih koji su iz MLS-a sreću došli potražiti u Europu. Jedan od njih je i Portugalac Iuri Tavares (24), koji je iz Charlottea stigao na sjever Hrvatske, u Varaždin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+