Obavijesti

Sport

Komentari 1
KRILNI NAPADAČ PLUS+

Iuri stigao u Varaždin iz SAD-a: Kahlina mi je rekao da odem u HNL, a ja volim preuzeti rizik

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Iuri stigao u Varaždin iz SAD-a: Kahlina mi je rekao da odem u HNL, a ja volim preuzeti rizik
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Došao sam s portugalskih ulica, nisam imao ništa. Ne zanimaju me marke, torbice, želim biti sretan i igrati nogomet, kaže nam Varaždinov Iuri Tavares (24)

Dok mnogi igrači koji su se izgradili u Europi odlaze u MLS kako bi popularizirali nogomet u SAD-u, ali i dodatno zaradili u vrhunskim uvjetima, ima onih mlađih koji su iz MLS-a sreću došli potražiti u Europu. Jedan od njih je i Portugalac Iuri Tavares (24), koji je iz Charlottea stigao na sjever Hrvatske, u Varaždin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025