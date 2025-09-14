Obavijesti

ODLIČNI TAVARES PLUS+

Stigao je kao nepoznanica, sad je pojačanje sezone! A čeka ga mjesto na Svjetskom prvenstvu

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svi su se pitali tko je taj Iuri Tavares, a sad je svima pokazao tko je. Nije još u potpunosti spreman, no već naslućuje da bi mogao biti najveći izlazni transfer u povijesti kluba. A uskoro ga gledamo u reprezentaciji

Kako igra ovaj Jura, čuli su se povici na stadionu Varteksa nakon još jedne vrhunske partije krilnog napadača Iurija Tavaresa (24) u dresu Varaždina. S obzirom na to da je u trenutku dolaska u HNL vrijedio 800.000 eura i da je stigao iz MLS-a bilo je to poprilično tiho i bez nekih velikih najava, ali pokazao je Iuri na terenu da je najbolje pojačanje u hrvatskoj ligi što se tiče početnih pet kola prvenstva.

