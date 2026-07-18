Varaždin je doveo Nigerijca iz američke lige. Evo kako zabija

Krilni napadač Emmanuel Uchegbu (21) potpisao je za Varaždin, došao je na posudbu iz MLS franšize Charlotte FC. Nigerijac je prošle sezone igrao za tamošnju drugu momčad Crown Legacy FC i igrao s nekadašnjim igračima Kustošije Rodolfom Alokom i Bayeom Coulibalijem.

.@crownlegacyfc at the half! 🗣️



Emmanuel Uchegbu picks out Daniel Moore in front of the net, who delivers the go-ahead goal.



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/FTWfhHkU1c pic.twitter.com/uQ68CZrYgO — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) May 10, 2025

Uchegbu je u Europu stigao 2023., potpisao je za slovački Trenčin u kojem se zadržao godinu i pol uz pet golova i tri asistencije u 33 utakmice pa u ožujku 2025. prešao u Ameriku za milijun eura odštete. Sad će ga u baroknom gradu dočekati još jedan bivši igrač Charlottea Iuri Tavares.

Novi igrač Varaždina u protekloj je sezoni MLS Next Proa u 13 utakmica zabio dva gola, a debi bi mogao imati u utakmicama Konferencijske lige protiv češkog Jabloneca, prva je utakmica u Hrvatskoj 23. srpnja.

Momčad Nikole Šafarića ovo ljeto dogovorila je dolaske lijevog beka Gorice Elvira Durakovića (26) i ofenzivnog veznjaka/krilo Zrinjskog Ivana Posavca (28). Što se izlaznih transfera tiče, Antonio Boršić je otišao u Tobol, Tin Levanić u Brinje, Vito Težak u Aluminij i Rüfat Abdullazada u Kiryat Shmonu.