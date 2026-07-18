Varaždin doveo Uchegbua iz Charlottea! Nigerijac stiže na posudbu i mogao bi debitirati već protiv Jabloneca
Varaždin je doveo Nigerijca iz američke lige. Evo kako zabija
Krilni napadač Emmanuel Uchegbu (21) potpisao je za Varaždin, došao je na posudbu iz MLS franšize Charlotte FC. Nigerijac je prošle sezone igrao za tamošnju drugu momčad Crown Legacy FC i igrao s nekadašnjim igračima Kustošije Rodolfom Alokom i Bayeom Coulibalijem.
.@crownlegacyfc at the half! 🗣️— MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) May 10, 2025
Emmanuel Uchegbu picks out Daniel Moore in front of the net, who delivers the go-ahead goal.
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/FTWfhHkU1c pic.twitter.com/uQ68CZrYgO
Uchegbu je u Europu stigao 2023., potpisao je za slovački Trenčin u kojem se zadržao godinu i pol uz pet golova i tri asistencije u 33 utakmice pa u ožujku 2025. prešao u Ameriku za milijun eura odštete. Sad će ga u baroknom gradu dočekati još jedan bivši igrač Charlottea Iuri Tavares.
This left-footed curler from Emmanuel Uchegbu! 😮💨 // @crownlegacyfc pic.twitter.com/ctLzhmndT2— MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) July 27, 2025
Novi igrač Varaždina u protekloj je sezoni MLS Next Proa u 13 utakmica zabio dva gola, a debi bi mogao imati u utakmicama Konferencijske lige protiv češkog Jabloneca, prva je utakmica u Hrvatskoj 23. srpnja.
Momčad Nikole Šafarića ovo ljeto dogovorila je dolaske lijevog beka Gorice Elvira Durakovića (26) i ofenzivnog veznjaka/krilo Zrinjskog Ivana Posavca (28). Što se izlaznih transfera tiče, Antonio Boršić je otišao u Tobol, Tin Levanić u Brinje, Vito Težak u Aluminij i Rüfat Abdullazada u Kiryat Shmonu.
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