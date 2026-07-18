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Varaždin je doveo Nigerijca iz američke lige. Evo kako zabija

Piše Josip Tolić,
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Varaždin je doveo Nigerijca iz američke lige. Evo kako zabija
Foto: screenshot/X
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Varaždin doveo Uchegbua iz Charlottea! Nigerijac stiže na posudbu i mogao bi debitirati već protiv Jabloneca

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Krilni napadač Emmanuel Uchegbu (21) potpisao je za Varaždin, došao je na posudbu iz MLS franšize Charlotte FC. Nigerijac je prošle sezone igrao za tamošnju drugu momčad Crown Legacy FC i igrao s nekadašnjim igračima Kustošije Rodolfom Alokom i Bayeom Coulibalijem.

Uchegbu je u Europu stigao 2023., potpisao je za slovački Trenčin u kojem se zadržao godinu i pol uz pet golova i tri asistencije u 33 utakmice pa u ožujku 2025. prešao u Ameriku za milijun eura odštete. Sad će ga u baroknom gradu dočekati još jedan bivši igrač Charlottea Iuri Tavares.

Novi igrač Varaždina u protekloj je sezoni MLS Next Proa u 13 utakmica zabio dva gola, a debi bi mogao imati u utakmicama Konferencijske lige protiv češkog Jabloneca, prva je utakmica u Hrvatskoj 23. srpnja.

Momčad Nikole Šafarića ovo ljeto dogovorila je dolaske lijevog beka Gorice Elvira Durakovića (26) i ofenzivnog veznjaka/krilo Zrinjskog Ivana Posavca (28). Što se izlaznih transfera tiče, Antonio Boršić je otišao u Tobol, Tin Levanić u Brinje, Vito Težak u Aluminij i Rüfat Abdullazada u Kiryat Shmonu.

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