OŠTRO PO SUCIMA

Varaždin: Ne želimo privilegije. Oni ključni za odluke na terenu ne preuzimaju odgovornost...

Piše Ivan Kužela,
Varaždin: SuperSport HNL, 28. kolo, NK Varaždin - HNK Gorica | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iz NK Varaždina ljutiti su na suđenje Patrika Kolarića nakon remija s Goricom (1-1). Klub se oglasio nezadovoljan odlukama koje su utjecale na ishod utakmice; traže jednake kriterije i odgovornost svih sudionika na terenu

NK Varaždin oglasio se na društvenim mrežama i službenoj stranici. Nisu zadovoljni suđenjem na prvoj utakmici 28. kola HNL-a koja se igrala u petak između Varaždina i Gorice (1-1). Za Varaždin je zabio Latković u 27., a izjednačio je Erceg u 45. minuti susreta.

Domaćini su krajem prvog dijela burno prosvjedovali kod suca Patrika Kolarića, smatrajući da je prije gola Ercega bio prekršaj na Duvnjaku i igranje rukom. Nakon provjere u VAR sobi gol je priznat, a to je izazvalo bijes kod domaćih navijača.

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti:

Nogomet se igra zbog igrača i navijača – oni su uvijek u prvom planu. U NK Varaždinu odgovornost nije fraza, nego svakodnevna obveza. Naši igrači, stručni stožer, zaposlenici, ali i Uprava svjesni su da se svaki njihov potez analizira, a svaka pogreška jasno vidi i komentira. Upravo zato vjerujemo da isti princip treba vrijediti za sve sudionike utakmice.

Tijekom sezone, a posebno u proteklim kolima, svjedočili smo odlukama koje su imale izravan utjecaj na tijek i ishod utakmica te otvorile brojna pitanja o kriteriju i dosljednosti. I dok se naš rad stavlja pod povećalo, pogreške onih koji donose ključne odluke na terenu često ostaju bez jasne i vidljive odgovornosti – što smatramo nedopustivim.

Za klub kao što je Varaždin, koji je primjer dobrih praksi u hrvatskom nogometu, svaki bod znači više od same pozicije na tablici – on je potvrda poštenog rada i truda cijelog kolektiva, od ljudi na održavanju, do igrača i Uprave.

Ne tražimo privilegije. Tražimo jednake kriterije i odgovornost svih aktera na razini koju svakodnevno preuzimamo i sami.

Varaždin je trenutačno četvrti u HNL-u s 38 bodova u 28 kola; Gorica je sedma sa šest bodova manje.

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

