Varaždin: Ne želimo privilegije. Oni ključni za odluke na terenu ne preuzimaju odgovornost...

NK Varaždin oglasio se na društvenim mrežama i službenoj stranici. Nisu zadovoljni suđenjem na prvoj utakmici 28. kola HNL-a koja se igrala u petak između Varaždina i Gorice (1-1). Za Varaždin je zabio Latković u 27., a izjednačio je Erceg u 45. minuti susreta.

Domaćini su krajem prvog dijela burno prosvjedovali kod suca Patrika Kolarića, smatrajući da je prije gola Ercega bio prekršaj na Duvnjaku i igranje rukom. Nakon provjere u VAR sobi gol je priznat, a to je izazvalo bijes kod domaćih navijača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:12 Varaždin - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti:

- Nogomet se igra zbog igrača i navijača – oni su uvijek u prvom planu. U NK Varaždinu odgovornost nije fraza, nego svakodnevna obveza. Naši igrači, stručni stožer, zaposlenici, ali i Uprava svjesni su da se svaki njihov potez analizira, a svaka pogreška jasno vidi i komentira. Upravo zato vjerujemo da isti princip treba vrijediti za sve sudionike utakmice.

Tijekom sezone, a posebno u proteklim kolima, svjedočili smo odlukama koje su imale izravan utjecaj na tijek i ishod utakmica te otvorile brojna pitanja o kriteriju i dosljednosti. I dok se naš rad stavlja pod povećalo, pogreške onih koji donose ključne odluke na terenu često ostaju bez jasne i vidljive odgovornosti – što smatramo nedopustivim.

Za klub kao što je Varaždin, koji je primjer dobrih praksi u hrvatskom nogometu, svaki bod znači više od same pozicije na tablici – on je potvrda poštenog rada i truda cijelog kolektiva, od ljudi na održavanju, do igrača i Uprave.

Ne tražimo privilegije. Tražimo jednake kriterije i odgovornost svih aktera na razini koju svakodnevno preuzimamo i sami.

Varaždin je trenutačno četvrti u HNL-u s 38 bodova u 28 kola; Gorica je sedma sa šest bodova manje.