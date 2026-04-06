Varaždin o sucima: Ne tražimo privilegije, već jednake kriterije

Piše Jakov Drobnjak,
Varaždin: SuperSport HNL, 28. kolo, NK Varaždin - HNK Gorica | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tijekom sezone, a posebno u proteklim kolima, svjedočili smo odlukama koje su imale izravan utjecaj na tijek i ishod utakmica te otvorile brojna pitanja o kriteriju i dosljednosti, napisao je Varaždin nakon Gorice

Varaždin i Gorica su na otvaranju 28. kola u petak odigrali 1-1. Varaždin je zabio iz ponovljenog kornera, što je razbijesnilo Marija Carevića pa mu je glavni sudac, Patrik Kolarić, pokazao žuti karton. Žalila se i klupa Varaždina. Nikola Šafarić protestirao je kod izjednačujućeg gola Gorice jer je smatrao da je bio faul za vrijeme akcije. 

Varaždin se u subotu oglasio na društvenim mrežama povodom suđenja, a priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Nogomet se igra zbog igrača i navijača - oni su uvijek u prvom planu. U NK Varaždinu odgovornost nije fraza, nego svakodnevna obveza. Naši igrači, stručni stožer, zaposlenici, ali i Uprava svjesni su da se svaki njihov potez analizira, a svaka pogreška jasno vidi i komentira. Upravo zato vjerujemo da isti princip treba vrijediti za sve sudionike utakmice.

Tijekom sezone, a posebno u proteklim kolima, svjedočili smo odlukama koje su imale izravan utjecaj na tijek i ishod utakmica te otvorile brojna pitanja o kriteriju i dosljednosti. I dok se naš rad stavlja pod povećalo, pogreške onih koji donose ključne odluke na terenu često ostaju bez jasne i vidljive odgovornosti - što smatramo nedopustivim.

Za klub kao što je Varaždin, koji je primjer dobrih praksi u hrvatskom nogometu, svaki bod znači više od same pozicije na tablici - on je potvrda poštenog rada i truda cijelog kolektiva, od ljudi na održavanju, do igrača i Uprave. Ne tražimo privilegije. Tražimo jednake kriterije i odgovornost svih aktera na razini koju svakodnevno preuzimamo i sami".

