VARAŽDIN - RIJEKA 2-0 Pratite prve reakcije iz baroknog grada

Nikola Šafarić, trener Varaždina, kazao je za MAXSport:

- Bolje nije moglo. Još jedna fantastična utakmica s naše strane. Malo smo mekano ušli u utakmicu, a onda se golman probudio, mogli smo još koji gol zabiti, imao je i Mamić neke situacije. Drugo poluvrijeme Rijeka je pritiskala, ali teško je očekivati da ćeš se braniti cijelu utakmicu, radi se o kvalitetnom protivniku. Ali uspjeli smo sve kontrolirati.

Čime ih hranite, upitala je Valentina Miletić.

- Uživamo, imamo svoju rutinu sa svojom Roglom, i Emirati će vjerojatno postati rutina. Momci se jako dobro razumiju, užitak je raditi s njima. Punčecova ozljeda? Nevjerojatno je da prije utakmice nemamo stopere, ozljeđuju se, umjesto napadača. Ali mala je razlika između onih koji počinju i onih koji čekaju, ne bojimo se promjena. Oni koji uskoče često budu još i bolji.

Kako je pratiti to s klupe?

- Dosta toga razmišljamo tijekom utakmice, jesmo li u nekom problemu, ali onda vidimo da dobro stojimo, da nema potreba za promjenama i shvatimo da trebamo dati gasa. Pogledamo na klupu, imamo širinu koja nam daje glad. Gledamo zabiti gol više i to je nešto drugačije u odnosu na prošlu sezonu.

Slijedi Dinamo.

- Uspio sam momčad uvjeriti da se iz svake utakmice mogu izvući bodovi. Sviđa mi se što smo uspjeli dobiti taj gard, idemo u Zagreb izvući pozitivan rezultat. Ne obaziremo se na raspored Dinama, želim mu sve najbolje u Ligi prvaka, ali mi želimo odigrati najbolju utakmicu i nadam se dobroj predstavi s obje strane. Bit će dobra atmosfera, i dalje traje prijelazni rok i dečki mogu skrenuti pažnju na sebe.

Kek: Neki igrači se moraju zamisliti!

Stigao je prvi poraz u drugom mandatu, nije bila vaša večer.

- Treba čestitati Varaždinu, zasluženo je pobijedio. Nije dovoljno kako smo odigrati, Varaždin je bio bolji. Nema to veze s Europom, odabrao sam krive igrače. Trebao sam neke druge, razmišljao sam o maloj rotaciji. Ali nema veze to, kad ne dobiješ druge lopte, kad nisi agresivan, onda to ne prolazi.

Samo tri promjene, a Fruk je ostao na klupi.

- Nije Toni sam Rijeka, i drugi igrači moraju preuzeti odgovornost. Igrali smo neke utakmice bez njega pa smo dobili pozitivan rezultat. Ovakav ulazak u utakmicu ne prolazi, neki igrači se moraju zamisliti, a ja se moram zapitati zašto nisam odabrao druge igrače.

Napravili ste neke promjene u poluvremenu.

- Malo smo se stabilizirali, dolazili do šesnaesterca, ali osjećaj je bio da ne možemo dati tri dana gol. Treba čestitati Varaždinu, čeka nas za četiri dana nova utakmica. Probali smo Kabadayija, Toni je dobio neke minute. Vidi se da se tek skupljamo, neki igrači nisu odradili pripreme, ali to ne bi trebalo imati veze s agresijom, željom, karakterom i govorom dijela.

Kako podići momčad uoči vrlo važne utakmice u Danskoj protiv Midtjyllanda u četvrtak?

- Svaka je utakmica bitna, danas su bila tri boda. Ne možeš igrati samo za Europu. Mora ti to ući u glavu i tijelo, moraš se pripremiti. Baš su me neki igrači danas razočarali. To je za svlačionicu. Ali žao mi je navijača, isprika. Moramo se dobro pogledati u ogledalo, biti samokritični i objektivni, pokušati preokrenuti. Nije to katastrofa, odigrali smo loše, ali moramo iz toga nešto izvući.