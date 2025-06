Varaždin u srcu sezone gostuje u turističkom biseru: Za 3500 km dug put trebat će im bogatstvo!

Santa Clara, lošije nije moglo. Prvi europski izazov u povijesti varaždinskog prvoligaša vodi ih na 3500 kilometara daleko i teško putovanje, s tim da nogometaši i stožer NK Varaždina prije moraju busom do Beča, a onda do portugalske obale pa tek kasnije avionom do otoka usred Atlantskog oceana.

