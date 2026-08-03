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BROJI SE U TISUĆAMA EURA

FOTO Pogledajte zgarište koje je ostavila Torcida u Varaždinu! 'Evo zašto toliko košta ulaznica'

Prema policijskim podacima, utakmicu je pratilo nešto više od pet tisuća gledatelja, među kojima je bilo oko 400 gostujućih navijača. Za osiguranje susreta angažirano je oko 350 policajaca i 150 zaštitara
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FOTO Pogledajte zgarište koje je ostavila Torcida u Varaždinu! 'Evo zašto toliko košta ulaznica'
Dan nakon pobjede Varaždina protiv Hajduka 2-1 u prvom kolu HNL-a, više se govori o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija sada istražuje okolnosti događaja i pokušava utvrditi odgovorne. | Foto: NK Varaždin/Facebook
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Dan nakon pobjede Varaždina protiv Hajduka 2-1 u prvom kolu HNL-a, više se govori o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija sada istražuje okolnosti događaja i pokušava utvrditi odgovorne. | Foto: NK Varaždin/Facebook
Komentari 52

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