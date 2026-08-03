FOTO Pogledajte zgarište koje je ostavila Torcida u Varaždinu! 'Evo zašto toliko košta ulaznica'

- Dajte mi recite je li normalno da se na utakmici prvoga kola, u utakmici u kojoj ne bi trebalo biti nikakvog visokog rizika, angažira 350 policajaca, 150 zaštitara i dogodi se ovo jer se to ne može spriječiti. Danas su sve baklje koje se unose vrlo male i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. Ono što je najžalosnije jest da HNS i MUP moraju mijenjati zakone, jer tko će platiti štetu? Organizator? Oni su napravili sve što su mogli i sve dok HNS ne izmijeni neke stvari i MUP ne postroži mjere ovakve će se stvari događati - rekao je gradonačelnik Varaždina. | Foto: NK Varaždin/Facebook