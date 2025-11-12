Varaždince odveo u Europu, sad su treći. Potpisao je novi ugovor

Trener Varaždina Nikola Šafarić (44) potpisao je novi ugovor s hrvatskim prvoligašem do kraja sezone 2026/27. Prvotni ugovor trebao je trajati do kraja tekuće sezone, no dobre igre Varaždina zadovoljile su upravu koja je Šafariću odlučila produžiti vjernost. Na službenoj stranici kluba objavljene su informacije o nastavku suradnje s Čakovčaninom i kroz iduću sezonu.

"NK Varaždin i glavni trener prve momčadi Nikola Šafarić produljili su suradnju do 31. svibnja 2027. godine. Aktualni stručni stožer, predvođen trenerom Šafarićem te njegovim pomoćnicima Dinom Kresingerom i Zoranom Kastelom, tako ostaje na klupi Varaždina i u narednom razdoblju".

Varaždin je ove sezone na trećem mjestu HNL-a s 19 bodova nakon 13 odigranih kola. Ispred Varaždinaca nalaze se samo Dinamo (25) i Hajduk (29).

"Produljenje suradnje predstavlja potvrdu povjerenja u dosadašnji rad stožera, koji je momčadi donio prepoznatljiv stil igre, stabilnost i kontinuitet rezultata. Stručni stožer nastavlja s pripremama za nadolazeće izazove s jasnim ciljem: daljnjim razvojem momčadi i napretkom u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Želimo im puno sreće i uspjeha u daljnjem radu", pisalo je još u objavi na službenoj stranici kluba.

Šafarić je u drugom mandatu na klupi Varaždina od prosinca 2023. Vodio je klub u ovom mandatu na 75 utakmica, ostvario 26 pobjeda, 24 remija i 25 poraza. U prvom mandatu klub je vodio od srpnja 2022. do siječnja 2023. na 18 susreta. U tom periodu slavio je na sedam utakmica, remizirao četiri puta i sedam puta izgubio.

U igračkoj karijeri Šafarić je nastupao za Varaždin u tri navrata. Kroz 97 susreta za klub sa sjevera Hrvatske zabio je 18 golova i podijelio šest asistencija. Pod kormilom Zlatka Kranjčara upisao je tri nastupa za "vatrene".