Varaždinci su penicilin za ovaj Hajduk. Tako neće do naslova

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Ni petu utakmicu u nizu "bili" nisu pobijedili u baroknom gradu, propustili su priliku pritisnuti Dinamo, a plavi su u pravom trenutku prekinuli negativan niz uz novi eurogol

Admiral

Adnan Čustović sjedio je na klupi Hajduka umjesto suspendiranog Ivana Leke, čovjeka koji je ovaj tjedan namučio Atletico u Ligi prvaka, a s druge strane bio je Mario Kovačević, današnji trener Dinama. Mjesec je bio kolovoz 2023. kad je Hajduk zadnji put pobijedio Varaždin u gostima.

