VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Ni petu utakmicu u nizu "bili" nisu pobijedili u baroknom gradu, propustili su priliku pritisnuti Dinamo, a plavi su u pravom trenutku prekinuli negativan niz uz novi eurogol
KOMENTAR PLUS+
Varaždinci su penicilin za ovaj Hajduk. Tako neće do naslova
Čitanje članka: 2 min
Adnan Čustović sjedio je na klupi Hajduka umjesto suspendiranog Ivana Leke, čovjeka koji je ovaj tjedan namučio Atletico u Ligi prvaka, a s druge strane bio je Mario Kovačević, današnji trener Dinama. Mjesec je bio kolovoz 2023. kad je Hajduk zadnji put pobijedio Varaždin u gostima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku