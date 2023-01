Varaždinka Jana: Nisam nikad upoznala Blanku, a kad bi me nazvala, bila bih izvan sebe...

Foto: Maxim Dupliy/European Athletics/PIXSELL

Zvali su me s američkih sveučilišta, no smatram da imamo bolje trenere, da nemaju tako educirane trenere ako mi, a to mi je najvažnije, kaže Jana Koščak

Varaždinka Jana Koščak (16) prošle godine u Jeruzalemu osvojila je naslov prvakinje Europe za mlađe juniore u sedmoboju preskočivši 187 cm. Bila je to prva senzacija, a za drugu se pobrinula na dvoranskom prvenstvu države za mlađe seniore i seniorke srušivši čak 23 godine star mlađejuniorski državni rekord u skoku u vis. Davne 2000. godine Blanka Vlašić skočila je 183 centimetra, Jana je preskočila 190.