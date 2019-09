Varaždinka svjetska prvakinja: Na žegi pucam i po 250 strijela

Osim što se Varaždin može pohvaliti s čak sedam hrvatskih izbornika (Zlatko Dalić, izbornik reprezentacije koja je osvojila teniski Davis Cup Željko Krajan, izbornik savate reprezentacije Predrag Šimunec, izbornica stolnoteniske reprezentacije Tian Yuan, izbornica kuglačke reprezentacije Darinka Bunić, Alen Runac, izbornik hrvačke reprezentacije i Esad Garibović, izbornik karate reprezentacije), može se pohvaliti s dva juniorska prvaka svijeta.

Foto: Dean Alberga/ DUTCHTARGET

Prije tri godinu titulu je odnio skijaš Istok Rodeš, a nedavno se naslovom juniorske prvakinje okitila se streličarka Amanda Mlinarić (18), članica Varaždinskog streličarskog kluba.

Ona je do zlata stigla u Madridu u kategoriji složeni luk. U finalu je bila bolje od Turkinje Ipek Tomruk 144-142.

– Konkurencija je bila stvarno žestoka. U velikom finalu znala sam da trebam pucati najbolje što mogu i uspjela sam. Ono što je najljepše što sam na svjetskoj smotri stekla brojna prijateljstva– rekla je Amanda Mlinarić koja se streličarstvom bavi od 2010. godine. Godinu dana prije toga, istim sportom počeo se baviti njezin otac Tomislav, danas predsjednik Varaždinskog streličarskog kluba.

– Streličarstvo je dosta miran sport i to je ono što me kod njega ispunjava. Također, ovisite sami o sebe. Ne možeš se sakriti iza ekipe – naglasila je Amanda koja trenira i do pet sati dnevno.

– Na jednom trosatnom treningu pucalo se i do 250 strijela. U ljeti se trenira i na 36 Celzijusa, no ono što me tjera naprijed su rezultati – tvrdi Amanda.

Ona će uskoro krenuti u četvrti razred Druge gimnazije Varaždin, a ističe da školu zbog sportskih obveza ne zapostavlja.

- Ujutro sam u školi. Dođem kući pišem zadaću i učim, pa zatim na trening i navečer opet učenje. Kako sam starija sve lakše ispunjavam sve obveze, naravno da tu tamo zapostavim neki predmet koji me ne zanima, no sve se stiže – tvrdi Amanda kojoj su uzori muški hrvatski streličari.

- Moji uzori su naš reprezentativci Domagoj Buden, Mario Vavro i Ivan Markeš. Uvije se trudim da budem dobra kao i dečki – smije se 16. seniorka svijeta u složenom luku.

Foto: Dean Alberga/ DUTCHTARGET

- Mislim da mogu ući među osam najboljih na svijetu, no moram odlaziti na svjetske kupove i sakupljati točke – rekla je Mlinarić.

No svjetski kupovi održavaju se po cijelom svijetu, pa je obitelj Mlinarić praktički prepuštena sama sebi i sama mora financirati Amandina natjecanja.

Njezin trener Cvjetoslav Zorman, kojem je ovo 25. trenerska medalja sa svjetskih i europskih prvenstava pun je hvale za Amandu.

- Iz ove medalje stoji mnogo znoja, truda i mentalnih treninga. Vi u streličarstvu imate ogroman stres. Neka istraživanje ističu da je stres prije svake strijele jednak onome sprinteru na startu na 100 metara. Streličarstvo nije sport za svakoga – ističe Zorman koji se nada da će Amandina disciplina 2028. ući u program Olimpijskih igra.

- Vjerujemo da će tada Amanda nastupiti na Olimpijadi – naglasio je Zorman.

Amanda je pak fokusirana na sljedeće veliko natjecanje, a ono je u rujnu. Riječ je o Europskom prvenstvu u Mokricama gdje Varaždinka brani naslov.

- Cilj je medalja. Lijepo bi bilo da bude i zlatnog sjaja – zaključila je Mlinarić

Tema: Sport fanatik