Obavijesti

Sport

Komentari 1
OSUĐEN JE

Bivši igrač Varaždina završio u zatvoru zbog trgovine drogom!

Piše Fabijan Hrnčić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši igrač Varaždina završio u zatvoru zbog trgovine drogom!
Velika Gorica: Gorica i Varaždin sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako doznaju 24sata, Thierryju Neversu je prije nekoliko mjeseci raskinut ugovor jer je otputovao kući i nije se vratio u Varaždin

Thierry Nevers, bivši nogometaš Varaždina i kreator sadržaja na Instagramu, završio je u zatvoru nakon što se na društvenim mrežama otvoreno hvalio preprodajom droge kroz provokativne rap videe, objavio je britanski The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Varaždin-Lokomotiva 4:2 01:57
Varaždin-Lokomotiva 4:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U Varaždin je stigao prošle sezone, nakon što je prošao školu West Hama i nastupao za Newport, Bradford i moldavski Sheriff. Za hrvatskog prvoligaša potpisao je u ljeto 2024., no u HNL-u skupio je tek dva nastupa s mizernom minutažom od 66 odigranih minuta. Od ove sezone nije u kadu. Naime, kako doznajemo prošle sezone igraču je jednostrano raskinut ugovor jer se nije pojavljivao u klubu i izvršavao obaveze.

Sud u Ujedinjenom Kraljevstvu osudio ga je na tri godine zatvora jer je trgovao drogom klase A, u što spadaju najopasnije i najstrože kontrolirane supstance poput heroina, kokaina, LSD-a i MDMA-a. Sud je naveo da je redovito putovao iz Dorringtona prema području Readinga i ondje distribuirao drogu, dok se istodobno na Instagramu hvalio svojim kriminalnim aktivnostima.

SVE NA JEDNOM MJESTU Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

Njegov suučesnik Allan Barrass, star 50 godina, dobio je čak deset godina zatvora. Priznao je istu optužbu te posjedovanje sačmarice. Policija je u njegovu stanu pronašla veće količine droge, a pregled mobitela otkrio je intenzivnu komunikaciju i konkretne dokaze o suradnji između Barrassa i Neversa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025