Bivši igrač Varaždina završio u zatvoru zbog trgovine drogom!

Thierry Nevers, bivši nogometaš Varaždina i kreator sadržaja na Instagramu, završio je u zatvoru nakon što se na društvenim mrežama otvoreno hvalio preprodajom droge kroz provokativne rap videe, objavio je britanski The Sun.

U Varaždin je stigao prošle sezone, nakon što je prošao školu West Hama i nastupao za Newport, Bradford i moldavski Sheriff. Za hrvatskog prvoligaša potpisao je u ljeto 2024., no u HNL-u skupio je tek dva nastupa s mizernom minutažom od 66 odigranih minuta. Od ove sezone nije u kadu. Naime, kako doznajemo prošle sezone igraču je jednostrano raskinut ugovor jer se nije pojavljivao u klubu i izvršavao obaveze.

Sud u Ujedinjenom Kraljevstvu osudio ga je na tri godine zatvora jer je trgovao drogom klase A, u što spadaju najopasnije i najstrože kontrolirane supstance poput heroina, kokaina, LSD-a i MDMA-a. Sud je naveo da je redovito putovao iz Dorringtona prema području Readinga i ondje distribuirao drogu, dok se istodobno na Instagramu hvalio svojim kriminalnim aktivnostima.

Njegov suučesnik Allan Barrass, star 50 godina, dobio je čak deset godina zatvora. Priznao je istu optužbu te posjedovanje sačmarice. Policija je u njegovu stanu pronašla veće količine droge, a pregled mobitela otkrio je intenzivnu komunikaciju i konkretne dokaze o suradnji između Barrassa i Neversa.