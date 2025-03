Varaždinov joker koji je Dinamu 'pomrsio račune': Igrao je s Leaom i trenirao ga je Amorim

Dimitar Mitrovski (26) zabio je Dinamu gol za bod Varaždina (1-1) u 27. kolu HNL-a. To mu je četvrti gol u domaćem prvenstvu ove sezone, a zabijao je još Hajduku, Lokomotivi i Gorici. Interesenata za moderno krilo Varaždina ne nedostaje, a u ljetnom prijelaznom roku htjela ga je dovesti i Rijeka.

- Imam ljude koji se brinu o takvim stvarima, isključivo sam koncentriran na nogomet i klub u kojem igram - govorio nam je Mitrovski početkom veljače. Radi se o nogometašu s vrlo zanimljivim putem u karijeri.

Započeo je u Rabotničkom, da bi 2015. godine otišao u mlađe kategorije Hanse iz Rostocka, a potom u Magdeburg. Godine 2017. prešao je Sporting iz Lisabona. Tamo se zadržao četiri godine. Najprije je igrao za juniore, a potom za drugu ekipu. S njim je za juniorski sastav igrao današnji igrač Milana, Portugalac Rafael Leao.

- Nevjerojatan igrač. Već tada bio je nevjerojatna kombinacija snage, tehnike i brzine. No, osim Leaa bilo je tu nekoliko igrača, možda najzvučnije ime je Nunes iz Cityja - istaknuo je Mitrovski, koji je odradio nekoliko treninga s prvom momčadi.

Trener Sportinga bio je Ruben Amorin, koji danas vodi Manchester United, a igrao je Bruno Fernandes.

- Amorinove zamisli su zbilja bile ispred vremena, a Bruno Fernandes je ikona kluba. No, apsolutna ikona, čak i božanstvo je Cristiano Ronaldo. Na svakom koraku je neka njegova fotografija, sad su akademiju nazvali po njemu - ističe Mitrovski, koji je 2022. godine napustio Porugal i vratio se u Makedoniju.

- Nitko mi nije kriv za to što nisam uspio u Sportingu. Jednostavno splet okolnosti, no čovjek mora biti svjestan da je najviše kriv on sam - istaknuo Mitrovski.

Ove je sezone odigrao 20 utakmica za Varaždin, od čega čak 19 od prve minute. Protiv Dinama nije počeo, ali je ulaskom s klupe i golom pokazao koliko je vitalan za ovu momčad.

Priliku za poboljšanje učinka imat će u idućem kolu protiv Gorice na domaćem terenu. Varaždin je trenutačno peti s 36 bodova i bori se za četvrto mjesto koje bi moglo voditi u Europu iduće sezone, ovisno o raspletu u Kupu.