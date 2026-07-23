JABLONEC U BAROKNOM GRADU PLUS+
Varaždinska desetka: 'Pravim carbonaru suigračima, a Česima ćemo nešto 'skuhati' na terenu'
Aleksa Latković bit će varaždinski adut protiv Jabloneca u drugom pretkolu Konferencijske lige: 'Nadam se da ćemo opet obradovati naše navijače
Nakon odlaska Leona Belcara u Lokomotivu u zimskom dijelu priprema prošle sezone, 'desetka' na leđima dodijeljena je Aleksi Latkoviću. Veliko srce, požrtvovnost i ubojitost stvari su kojima se vodio stručni stožer Varaždina kada su se odlučili kome će dodijeliti taj broj.
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