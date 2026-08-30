Varvodić poručuje da 4×4 vaterpolo nije prijetnja klasičnom vaterpolu, nego novi hit za popularizaciju sporta. Dubrovnik je od ponedjeljka domaćin spektakla s ukupno 26 ekipa
Varvodić: Vaterpolo 4×4 neće zamijeniti standardni vaterpolo, već dodatno popularizirati sport
Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i član Biroa World Aquaticsa Josip Varvodić izjavio je u nedjelju u Dubrovniku da cilj vaterpola 4×4 nije zamijeniti klasični vaterpolo, već pridonijeti njegovu razvoju i popularizaciji na drugim kontinentima.
- Nije cilj zamijeniti vaterpolo, već je riječ o formatu za popularizaciju tog sporta. Ovo će doprinijeti našoj ideji razvoja vaterpola na drugim kontinentima. Imali smo već primjere i u Aziji, gdje je bilo vrlo zanimljivo i atraktivno. Mislim da će se ići prema Americi. To će se globalno širiti, rekao je Varvodić u Dubrovniku dan uoči otvaranja SP-a u toj inačici vaterpola.
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Dodao je da postoji ideja o održavanju velikih natjecanja zimi, a klupskih ljeti.
- U tom slučaju je moguće igrati na otvorenim bazenima kako bi se privuklo najmlađe u taj sport, a imali bi i više publike, izjavio je član Biroa World Aquatics, svjetske organizacije vodenih sportova.
Istaknuo je da nema boljeg mjesta od Dubrovnika za promociju novog formata vaterpola.
- Vjerujem da će natjecanje biti odlično, poručio je Varvodić.
World Aquatics Water Polo 4×4 Open Championships okupit će od 31. kolovoza do 6. rujna u Dubrovniku ukupno 26 ekipa - 18 u muškoj i osam u ženskoj konkurenciji, s pet kontinenata.
Izbornik hrvatske muške vaterpolske 4×4 reprezentacije Paulo Obradović rekao je da ni on ni igrači nisu odranije upoznati s novim formatom pa nije bilo vremena ni za pripreme.
- To bi trebalo biti dinamičnije i energičnije, svakako gledateljima zanimljivije. Odradili smo nekoliko treninga i to ne izgleda loše. Tko se prije navikne na drukčija pravila, taj će biti u prednosti. Sigurno će biti i grešaka, ali u ovom ambijentu publika će sigurno biti zadovoljna, rekao je Obradović.
Njegove riječi potvrdila je izbornica hrvatske ženske vaterpolske 4×4 reprezentacije Morena Marinković.
- Vrata su manja, teren je manji, a lopta leti na sve strane. Pretpostavljam da će dečkima biti još teže, rekla je Marinković.
Kapetanica Ria Glas istaknula je da su na treninzima ponekad igrale sličan format.
- Ovo će biti lijepo novo iskustvo, vjerujem da ćemo se svi lijepo zabaviti.
Kapetan muške reprezentacije Filip Kržić istaknuo je da postoji određen pritisak jer se igra na domaćem terenu.
- Iako smo odradili tri treninga i odigrali tri utakmice, mislim da i dalje ne znamo što nas točno čeka. Ambijent je prelijep, a i posebna je prilika igrati za svoju reprezentaciju.
Natjecanje počinje u ponedjeljak. Ženska reprezentacija nastupa u 17.30, a muška u 21 sat. Svečanost otvaranja je u 20 sati, a najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića.
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