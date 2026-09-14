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VASO 'PSIHOPATA'

Vaso Bakočević sredio boksača s 30 poraza pa ispalio: Izazivam Filipa Hrgovića, dolazim po tebe

Piše Luka Tunjić,
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Vaso Bakočević sredio boksača s 30 poraza pa ispalio: Izazivam Filipa Hrgovića, dolazim po tebe
Foto: Antonio Ahel
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Kada mene mogu izazivati reperi i kriminalci, mogu i ja profesionalnog boksača. Ne kažem da bih pobijedio i da smo ista kilaža, poručio je Crnogorac

Admiral

Crnogorski borac Vaso Bakočević opet je privukao pažnju javnosti. To nije učinio svojom najnovijom pobjedom, koju je ostvario prošlog vikenda u Prijedoru protiv Kenana Ćatića, boksača s profesionalnim omjerom 8-30-1, već senzacionalnom izjavom kako želi svjetskog prvaka Filipa Hrgovića (34) za sljedećeg protivnika!

Vaso, koji je poznat i pod nadimkom "Psihopata", popravio je svoj profesionalni omjer na tri pobjede i poraz pobjedom nad Ćatićem, a njegove su ambicije očito velike.

- Još par komada i izazivam Filipa Hrgovića! Ne za****vam se. Kada mene mogu izazivati reperi i kriminalci, mogu i ja profesionalnog boksača. Ne kažem da bih pobijedio i da smo ista kilaža, ali Hrgoviću, stižem ti! - poručio je Bakočević nakon pobjede.

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Foto: Antonio Ahel

Bakočević je svoju karijeru izgradio u oktogonu. Ipak, posljednjih godina sve češće bira boksačke i bare-knuckle borbe ispred MMA-ja, a ovo mu nije prvi put da proziva "El animala", koji je Crnogorca jednom u podcastu nazvao klaunom.

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