Vaso Bakočević sredio boksača s 30 poraza pa ispalio: Izazivam Filipa Hrgovića, dolazim po tebe

Crnogorski borac Vaso Bakočević opet je privukao pažnju javnosti. To nije učinio svojom najnovijom pobjedom, koju je ostvario prošlog vikenda u Prijedoru protiv Kenana Ćatića, boksača s profesionalnim omjerom 8-30-1, već senzacionalnom izjavom kako želi svjetskog prvaka Filipa Hrgovića (34) za sljedećeg protivnika!

Vaso, koji je poznat i pod nadimkom "Psihopata", popravio je svoj profesionalni omjer na tri pobjede i poraz pobjedom nad Ćatićem, a njegove su ambicije očito velike.

- Još par komada i izazivam Filipa Hrgovića! Ne za****vam se. Kada mene mogu izazivati reperi i kriminalci, mogu i ja profesionalnog boksača. Ne kažem da bih pobijedio i da smo ista kilaža, ali Hrgoviću, stižem ti! - poručio je Bakočević nakon pobjede.

Foto: Antonio Ahel

Bakočević je svoju karijeru izgradio u oktogonu. Ipak, posljednjih godina sve češće bira boksačke i bare-knuckle borbe ispred MMA-ja, a ovo mu nije prvi put da proziva "El animala", koji je Crnogorca jednom u podcastu nazvao klaunom.