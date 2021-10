Najkontroverzniji borac u regiji odlučio se na novi izazov u karijeri. Vaso Bakočević (32) ovaj put se okušao u boksačkom ekshibicijskom meču protiv ruskog youtubera Svjatoslava Kovalenka. No, nije se proslavio. Rus je slavio jednoglasnom odlukom sudaca nakon četiri runde. Uostalom, sumnjamo da ga je to nešto pogodilo. Ako i je, suze je mogao brisati novčanicama koje je dobio od ruske promocije.

Priredbu je organizirala organizacija Pravda fighting, a crnogorski borac bio je veliki favorit. Toliki da je i sam uoči meča govorio kako će ovo biti najlakša zarada u njegovoj karijeri. Možda i je, ali je definitivno popio i batina. Bez obzira što mu je ovo bio prvi boksački meč, koeficijent na njega bio je 1.20, a kladionice nisu dale prevelike šanse Kovalenku na kojeg je tečaj bio 3.60.

No, već od početka prve runde bilo je jasno u kojem će smjeru borba. Ruski youtuber je već u samim počecima meča jednim udarcem poslao Vasu na pod što je dovelo do brojanja. Bio je u velikoj prednosti uoči nastavka meča pa je Bakočević trebao jurnuti u napad. No, nije uspio. Kovalenko ga je iskontrolirao i stigao do relativno lagane pobjede. Bio mu je ovo prvi boksački meč.

- Poraz sudačkom odlukom nakon četiri runde. Rekao sam vam da se kladite na Rusa, bio je dobar tečaj. Mene i Tyrona Woodleya treba razapet i kamenovati. Sramota za sport. Žao mi je što me nisu nokautirali pa da bude šlag na tortu. Ovako bodovi pa to još više boli. Na 1, 2, 3 želim 'izuvanje' u komentarima - napisao je MMA borac na Instagramu.

Vjerojatno i pomalo sarkastično. Crnogorac je cijeli tjedan pravio show, po čemu je najviše poznat, a zbog toga su ga Rusi i angažirali. Poraz mu neće ulaziti u profesionalni omjer dok su džepovi sigurno dobro napunjen pa se u miru može opet posvetiti MMA-u.