Hrvatska vaterpolska reprezentacija u nedjelju u 12.50 sati po hrvatskom, a 19.50 po japanskom vremenu, započinje svoj sedmi nastup na olimpijskim igrama. Prvi protivnik je Kazahstan.

- U nedjelju očekujemo početak olimpijskog turnira. Vrijeme dosadašnjeg boravka u Tokiju iskoristili smo za zajedničke sparing treninge s reprezentacijom Italije na kojem smo popravili detalje koji su nedostajali. U turnir ulazimo maksimalno motivirani i spremni. Smatram da smo odradili odlične pripreme. Ukoliko sutra ozbiljno uđemo u utakmicu reprezentacija Kazahstana nam ne bi smjela stvoriti veći problem - najavio je Mile Smodlaka, pomoćni trener reprezentacije.

U petak su 'barakude' sudjelovale u svečanoj ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara, točnije četvorica debitanata među vaterpolistima kojima su ovo prve Olimpijske igre, a to su Ivan Marcelić, Loren Fatović, Ante Vukičević i Lovre Miloš.

- Već smo nekoliko dana u Japanu, prilagodili smo se vremenskoj razlici. Sada jedva čekamo da turnir započne. Kazahstan ima dva srpska igrača koji su najkvalitetniji i najopasniji. Na papiru jesu slabija momčad, no nama je apsolutno svejedno tko je preko puta nas, mi želimo svaku utakmicu odigrati svom snagom, kao da je finalna. Želimo pobjedu pa ne sumnjam da će tako biti i sutra - rekao je branič Marko Macan.

- Mi se nikada nismo razbacivali obećanjima, nekim ludim najavama, ali jedno mogu obećati. To da ćemo se boriti, kako se kaže, do zadnje kapi krvi. To vam mogu obećati kao izbornik, kao čovjek koji je na čelu ovih predivnih momaka i mojih suradnika. Mogu obećati da ćemo s ponosom i velikim srcem predstavljati našu državu na najvećem sportskom natjecanju na svijetu - rekao je izbornik Ivica Tucak još prije polaska u Japan.