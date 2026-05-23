Vaterpolisti Mladost poveli u polufinalu protiv Juga AO

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti poveli su protiv Juga AO s 1-0 u polufinalnoj seriji prvenstva Hrvatske nakon domaćeg slavlja od 11-9 (2-2, 4-3, 4-3, 1-1).

Druga se utakmica igra u Dubrovniku 30. svibnja, a finale će izboriti momčad koja prva ostvari dvije pobjede. Potencijalnoj trećoj utakmici domaćin će biti Mladost. U drugom se polufinalu sastaju splitski Jadran i riječko Primorje EB, a oni će prvi dvoboj odigrati 27. svibnja.

Izjednačen je bio ogled Mladosti i Juga AO u kojem su gosti vodili samo jednom, na samom startu s 1-0. Ostalo vrijeme Mladost je bila u stalnom vodstvu od jednog do dva pogotka razlike, a tu je minimalnu prednost sačuvala do kraja.

Po tri pogotka za Mladost su dali Marko Radulović i Ivan Nagaev, dok su dva zabili Konstantin Harkov i Andrija Bašić. U sastavu iz Dubrovnika najbolji je bio trostruki strijelac Vlaho Pavlić, dok je dva pogotka postigao Filip Kržić.