VIDEO Vaterpolisti uz tamburicu i harmoniku slavili zlato dugo u noć: Bile su tu i ljepše polovice

Čim je sirena označila kraj finalne utakmice Europskog prvenstva u kojoj su hrvatski vaterpolisti pobijedili Mađarsku 10-9 i osvojili zlatnu medalju, Spaladium arenom zaorio se poznati hit "Večeras je naša fešta..." Pjesmu su prihvatili i igrači i otpjevali je skupa s navijačima, ali i kasnije, na privatnoj fešti u jednom splitskom noćnom klubu.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude slavile zlato dugo u noć

Uz tamburaše i harmonikaše, u društvu ljudi iz Saveza i brojnih poznatih lica iz svijeta vaterpola, bivših igrača, reprezentativaca, supruga i djevojaka... fešta je započela već oko 23:30 i potrajala do kasno u noć. Orila je i Mišina 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš', čuli su se mnogi poznati hitovi iz grla naših vaterpolista. Momci su se opustili i zapjevali, proslavili su ovu za mnoge prvu medalju u karijeri, i to odmah zlatnu.

I to apsolutno zasluženo. Iza njih je paklenih nekoliko mjeseci, od Svjetskog prvenstva pa do teških i iscrpljujućih priprema, treninga. Mentalna volja, upornost i momčadska igra doveli su nas do zlatne medalje i to kada nitko nije očekivao. Prije godinu dana ostali smo bez nositelja igre Mara Jokovića, Paula Obradovića, Xavija Garcije, otišao je i kapetan Andro Bušlje, ali došli su neki novi talentirani klinci koji su uz iskusne Josipa Vrlića, Jerka Marinića-Kragića, Ivana Krapića, Lorena Fatovića, Marka Bijača... pokazali da je budućnost hrvatskog vaterpola u sigurnim rukama. Slavite dečki, zlato je konačno naše!

- Ovo je fenomenalan uspjeh i momci su zaslužili da ga proslave. Dosta je bilo truda i odricanja, malo je nas vjerovalo da mogu otići ovako daleko, ali uz pomoć neponovljive publike koja je stvorila sjajnu atmosferu u Spaladium areni stigli smo do željenog cilja, cilja koji smo svi skupa sanjali još od kad smo krenuli u projekt organizacije Europskog prvenstva - kazao je dobro raspoloženi Perica Bukić.

